إطلاق المرحلة الأولى من أضخم مشروع للربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. ماذا بعد؟
تبدأ اليوم وتنتهي السبت.. الطعن على المرشحين بانتخابات مجلس النواب أمام القضاء الإداري
التعبئة والتغليف.. أداة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري وتحقيق الاستدامة
قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ترامب يُنشئ صندوق نصر لأوكرانيا من الرسوم الجمركية الجديدة على الصين
لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي
كيف أعرف أن حلمي سيتحقق؟.. 4 علامات تنبئ بقرب حدوثه
مصر: معبر رفح جاهز من جانبنا لكن إسرائيل تعطل إعادة تشغيله
حماس : باب العفو العام مفتوح أمام العصابات حتى مساء الأحد المقبل
الاحتلال يعلن التعرف على جثتي عنبار هايمان ومحمد الأطرش بعد استعادتهما
إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم
أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 أكتوبر في القاهرة والمحافظات

رشا عوني

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

 

• موعد أذان الفجر: 5:30 ص

• موعد الشروق: 6:57 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:41 م

• ‎موعد أذان العصر: 3:57 م

• موعد أذان ‎المغرب: 6:24 م

• موعد أذان ‎العشاء: 7:41 م 

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

 

• موعد أذان الفجر: 5:35 ص

• موعد الشروق: 7:03 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 12:46 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:01 م

• ‎موعد أذان المغرب: 6:28 م

• ‎موعد أذان العشاء: 7:47 م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

 

• موعد أذان الفجر: 5:24 ص

• موعد الشروق: 6:46 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:34 م

• ‎موعد أذان العصر: 3:54 م

• موعد أذان ‎المغرب: 6:22 م

• موعد أذان العشاء: 7:35 م 

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

 

• موعد أذان الفجر: 5:46 ص

• موعد الشروق: 7:14 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 12:57 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:12 م

• ‎موعد أذان المغرب: 6:39 م

• موعد أذان ‎العشاء: 7:57 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد صلاة الفجر  5:31 ص

موعد الشروق 6:56 ص

موعد أذان الظهر 12:41 م

موعد أذان العصر   3:58 م  

موعد أذان المغرب   6:26 م  

موعد أذان العشاء   7:41 م

مواقيت الصلاة في المنيا

موعد صلاة الفجر 5:33 ص

موعد الشروق 6:58 ص

موعد صلاة الظهر 12:43 م 

موعد صلاة العصر  3:59 م 

موعد صلاة المغرب    6:27 م 

موعد صلاة العشاء    7:43

مواقيت الصلاة اليوم موعد صلاة الظهر موعد اذان العصر موعد اذان المغرب مواقيت الصلاة في أسوان

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

اسعاف

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بقنا

ارشيفية

تشريح ودفن.. قرارات النيابة بشأن فتاة البدرشين ضحية الاكتئاب

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس محكمة استئناف المنصورة

بالصور

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

