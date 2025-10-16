مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 أكتوبر في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر: 5:30 ص

• موعد الشروق: 6:57 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:41 م

• ‎موعد أذان العصر: 3:57 م

• موعد أذان ‎المغرب: 6:24 م

• موعد أذان ‎العشاء: 7:41 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 5:35 ص

• موعد الشروق: 7:03 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 12:46 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:01 م

• ‎موعد أذان المغرب: 6:28 م

• ‎موعد أذان العشاء: 7:47 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر: 5:24 ص

• موعد الشروق: 6:46 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:34 م

• ‎موعد أذان العصر: 3:54 م

• موعد أذان ‎المغرب: 6:22 م

• موعد أذان العشاء: 7:35 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر: 5:46 ص

• موعد الشروق: 7:14 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 12:57 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:12 م

• ‎موعد أذان المغرب: 6:39 م

• موعد أذان ‎العشاء: 7:57 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد صلاة الفجر 5:31 ص

موعد الشروق 6:56 ص

موعد أذان الظهر 12:41 م

موعد أذان العصر 3:58 م

موعد أذان المغرب 6:26 م

موعد أذان العشاء 7:41 م

مواقيت الصلاة في المنيا

موعد صلاة الفجر 5:33 ص

موعد الشروق 6:58 ص

موعد صلاة الظهر 12:43 م

موعد صلاة العصر 3:59 م

موعد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:43