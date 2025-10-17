تشهد مواقيت الصلاة في مصر خلال الفترة من منتصف أكتوبر وحتى منتصف ديسمبر 2025 تغيرا تدريجيا في مواعيدها اليومية، مع اقتراب فصل الشتاء وتراجع ساعات النهار تدريجيا، وهو ما ينعكس على توقيت الشروق والغروب وساعات أداء الصلوات الخمس.

مواقيت الصلاة.. موعد أذان الفجر في القاهرة

وبحسب الجداول الرسمية الصادرة عن هيئة المساحة المصرية، تبدأ فروق التوقيت في الظهور اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، حيث يتأخر موعد الشروق والغروب بنحو دقيقة يوميا تقريبا، ما يؤدي إلى تقديم مواعيد الفجر والظهر والعصر تدريجيا مع اقتراب دخول فصل الشتاء رسميا.

مواقيت الصلاة اليوم

الصلاة وقت الأذان

صلاة الفجر ٤:٣٢ ص

الشروق ٥:٥٨ ص

صلاة الظهر ١١:٤٠ ص

صلاة العصر ٢:٥٥ م

صلاة المغرب ٥:٢٢ م

صلاة العشاء ٦:٣٩ م



مواقيت الصلاة وفق الهيئة العامة المصرية للمساحة



17-10-2025 الفجر 5:32 ص الشروق 6:58 ص الظهر 12:40 م العصر 3:55 م المغرب 6:22 م العشاء 7:39 م

18-10-2025 الفجر 5:32 ص الشروق 6:59 ص الظهر 12:40 م العصر 3:55 م المغرب 6:21 م العشاء 7:38 م

19-10-2025 الفجر 5:33 ص الشروق 7:00 ص الظهر 12:40 م العصر 3:54 م المغرب 6:20 م العشاء 7:37 م

20-10-2025 الفجر 5:33 ص الشروق 7:00 ص الظهر 12:40 م العصر 3:53 م المغرب 6:19 م العشاء 7:37 م

21-10-2025 الفجر 5:34 ص الشروق 7:01 ص الظهر 12:40 م العصر 3:52 م المغرب 6:18 م العشاء 7:36 م

22-10-2025 الفجر 5:35 ص الشروق 7:02 ص الظهر 12:39 م العصر 3:52 م المغرب 6:17 م العشاء 7:35 م

23-10-2025 الفجر 5:35 ص الشروق 7:02 ص الظهر 12:39 م العصر 3:51 م المغرب 6:16 م العشاء 7:34 م

24-10-2025 الفجر 5:36 ص الشروق 7:03 ص الظهر 12:39 م العصر 3:50 م المغرب 6:15 م العشاء 7:33 م

25-10-2025 الفجر 5:36 ص الشروق 7:04 ص الظهر 12:39 م العصر 3:50 م المغرب 6:14 م العشاء 7:32 م

26-10-2025 الفجر 5:37 ص الشروق 7:04 ص الظهر 12:39 م العصر 3:49 م المغرب 6:13 م العشاء 7:31 م

27-10-2025 الفجر 5:38 ص الشروق 7:05 ص الظهر 12:39 م العصر 3:48 م المغرب 6:12 م العشاء 7:30 م

28-10-2025 الفجر 5:38 ص الشروق 7:06 ص الظهر 12:39 م العصر 3:47 م المغرب 6:11 م العشاء 7:30 م

29-10-2025 الفجر 5:39 ص الشروق 7:07 ص الظهر 12:39 م العصر 3:47 م المغرب 6:10 م العشاء 7:29 م

30-10-2025 الفجر 5:40 ص الشروق 7:07 ص الظهر 12:39 م العصر 3:46 م المغرب 6:09 م العشاء 7:28 م

31-10-2025 الفجر 4:40 ص الشروق 6:08 ص الظهر 11:39 ص العصر 2:46 م المغرب 5:09 م العشاء 6:27 م

01-11-2025 الفجر 4:41 ص الشروق 6:09 ص الظهر 11:39 ص العصر 2:45 م المغرب 5:08 م العشاء 6:27 م

02-11-2025 الفجر 4:42 ص الشروق 6:10 ص الظهر 11:39 ص العصر 2:44 م المغرب 5:07 م العشاء 6:26 م

03-11-2025 الفجر 4:42 ص الشروق 6:10 ص الظهر 11:39 ص العصر 2:44 م المغرب 5:06 م العشاء 6:25 م

04-11-2025 الفجر 4:43 ص الشروق 6:11 ص الظهر 11:39 ص العصر 2:43 م المغرب 5:05 م العشاء 6:25 م

05-11-2025 الفجر 4:44 ص الشروق 6:12 ص الظهر 11:39 ص العصر 2:43 م المغرب 5:05 م العشاء 6:24 م

06-11-2025 الفجر 4:44 ص الشروق 6:13 ص الظهر 11:39 ص العصر 2:42 م المغرب 5:04 م العشاء 6:23 م

07-11-2025 الفجر 4:45 ص الشروق 6:14 ص الظهر 11:39 ص العصر 2:42 م المغرب 5:03 م العشاء 6:23 م

08-11-2025 الفجر 4:46 ص الشروق 6:14 ص الظهر 11:39 ص العصر 2:41 م المغرب 5:03 م العشاء 6:22 م

09-11-2025 الفجر 4:46 ص الشروق 6:15 ص الظهر 11:39 ص العصر 2:41 م المغرب 5:02 م العشاء 6:22 م

10-11-2025 الفجر 4:47 ص الشروق 6:16 ص الظهر 11:39 ص العصر 2:40 م المغرب 5:01 م العشاء 6:21 م

11-11-2025 الفجر 4:48 ص الشروق 6:17 ص الظهر 11:39 ص العصر 2:40 م المغرب 5:01 م العشاء 6:21 م

12-11-2025 الفجر 4:48 ص الشروق 6:18 ص الظهر 11:39 ص العصر 2:39 م المغرب 5:00 م العشاء 6:20 م

13-11-2025 الفجر 4:49 ص الشروق 6:19 ص الظهر 11:39 ص العصر 2:39 م المغرب 5:00 م العشاء 6:20 م

14-11-2025 الفجر 4:50 ص الشروق 6:19 ص الظهر 11:39 ص العصر 2:39 م المغرب 4:59 م العشاء 6:19 م

15-11-2025 الفجر 4:50 ص الشروق 6:20 ص الظهر 11:40 ص العصر 2:38 م المغرب 4:59 م العشاء 6:19 م

16-11-2025 الفجر 4:51 ص الشروق 6:21 ص الظهر 11:40 ص العصر 2:38 م المغرب 4:58 م العشاء 6:19 م

17-11-2025 الفجر 4:52 ص الشروق 6:22 ص الظهر 11:40 ص العصر 2:38 م المغرب 4:58 م العشاء 6:18 م

18-11-2025 الفجر 4:52 ص الشروق 6:23 ص الظهر 11:40 ص العصر 2:37 م المغرب 4:57 م العشاء 6:18 م

19-11-2025 الفجر 4:53 ص الشروق 6:23 ص الظهر 11:40 ص العصر 2:37 م المغرب 4:57 م العشاء 6:18 م

20-11-2025 الفجر 4:54 ص الشروق 6:24 ص الظهر 11:41 ص العصر 2:37 م المغرب 4:57 م العشاء 6:18 م

21-11-2025 الفجر 4:55 ص الشروق 6:25 ص الظهر 11:41 ص العصر 2:36 م المغرب 4:56 م العشاء 6:17 م

22-11-2025 الفجر 4:55 ص الشروق 6:26 ص الظهر 11:41 ص العصر 2:36 م المغرب 4:56 م العشاء 6:17 م

23-11-2025 الفجر 4:56 ص الشروق 6:27 ص الظهر 11:41 ص العصر 2:36 م المغرب 4:56 م العشاء 6:17 م

24-11-2025 الفجر 4:57 ص الشروق 6:28 ص الظهر 11:42 ص العصر 2:36 م المغرب 4:56 م العشاء 6:17 م

25-11-2025 الفجر 4:57 ص الشروق 6:28 ص الظهر 11:42 ص العصر 2:36 م المغرب 4:55 م العشاء 6:17 م

26-11-2025 الفجر 4:58 ص الشروق 6:29 ص الظهر 11:42 ص العصر 2:36 م المغرب 4:55 م العشاء 6:17 م

27-11-2025 الفجر 4:59 ص الشروق 6:30 ص الظهر 11:43 ص العصر 2:36 م المغرب 4:55 م العشاء 6:17 م

28-11-2025 الفجر 5:00 ص الشروق 6:31 ص الظهر 11:43 ص العصر 2:36 م المغرب 4:55 م العشاء 6:17 م

29-11-2025 الفجر 5:00 ص الشروق 6:32 ص الظهر 11:43 ص العصر 2:36 م المغرب 4:55 م العشاء 6:17 م

30-11-2025 الفجر 5:01 ص الشروق 6:33 ص الظهر 11:44 ص العصر 2:36 م المغرب 4:55 م العشاء 6:17 م

01-12-2025 الفجر 5:02 ص الشروق 6:33 ص الظهر 11:44 ص العصر 2:36 م المغرب 4:55 م العشاء 6:17 م

02-12-2025 الفجر 5:02 ص الشروق 6:34 ص الظهر 11:44 ص العصر 2:36 م المغرب 4:55 م العشاء 6:17 م

03-12-2025 الفجر 5:03 ص الشروق 6:35 ص الظهر 11:45 ص العصر 2:36 م المغرب 4:55 م العشاء 6:17 م

04-12-2025 الفجر 5:04 ص الشروق 6:36 ص الظهر 11:45 ص العصر 2:36 م المغرب 4:55 م العشاء 6:17 م

05-12-2025 الفجر 5:04 ص الشروق 6:36 ص الظهر 11:46 ص العصر 2:36 م المغرب 4:55 م العشاء 6:17 م

06-12-2025 الفجر 5:05 ص الشروق 6:37 ص الظهر 11:46 ص العصر 2:36 م المغرب 4:55 م العشاء 6:17 م

07-12-2025 الفجر 5:06 ص الشروق 6:38 ص الظهر 11:47 ص العصر 2:36 م المغرب 4:55 م العشاء 6:18 م

08-12-2025 الفجر 5:06 ص الشروق 6:39 ص الظهر 11:47 ص العصر 2:36 م المغرب 4:55 م العشاء 6:18 م

09-12-2025 الفجر 5:07 ص الشروق 6:39 ص الظهر 11:47 ص العصر 2:37 م المغرب 4:55 م العشاء 6:18 م

10-12-2025 الفجر 5:08 ص الشروق 6:40 ص الظهر 11:48 ص العصر 2:37 م المغرب 4:55 م العشاء 6:18 م

11-12-2025 الفجر 5:08 ص الشروق 6:41 ص الظهر 11:48 ص العصر 2:37 م المغرب 4:56 م العشاء 6:19 م

12-12-2025 الفجر 5:09 ص الشروق 6:41 ص الظهر 11:49 ص العصر 2:37 م المغرب 4:56 م العشاء 6:19 م

13-12-2025 الفجر 5:09 ص الشروق 6:42 ص الظهر 11:49 ص العصر 2:38 م المغرب 4:56 م العشاء 6:19 م

14-12-2025 الفجر 5:10 ص الشروق 6:43 ص الظهر 11:50 ص العصر 2:38 م المغرب 4:57 م العشاء 6:20 م

15-12-2025 الفجر 5:11 ص الشروق 6:43 ص الظهر 11:50 ص العصر 2:38 م المغرب 4:57 م العشاء 6:20 م