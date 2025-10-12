قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تُؤكد صعوبة مفاوضات المرحلة الثانية واستعدادها لمواجهة العدوان
أسامة نبيه: منتخب الشباب ميقدرش يكسب اليابان ونيوزيلندا.. لهذه الأسباب
المدرب الصربي حسم الأمر.. زوران مانولوفيتش يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لتولي مهمة تدريب الفريق
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي فى السوبر الأفريقى
انفراجة مرتقبة في صفقة التبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية خلال ساعات|تفاصيل
وزير الخارجية الأسبق: النظام الدولي مبني على صفقة سياسية بعد الحرب العالمية الثانية|فيديو
مصرع 16 شخصًا في انفجار مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يثمن جهود مصر وقطر وتركيا لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة
مدرب منتخب الشباب يكشف أسباب الخروج من المونديال ويُهاجم لائحة اللعب النظيف
تعرّف على مجموعة منتخب مصر في كأس العرب
أمريكا تهدد بريطانيا بوقف تبادل المعلومات بسبب قضية تجسس لصالح الصين
الاتحاد الأرجنتيني يستبعد «إنزو فرنانديز» نجم تشيلسي الإنجليزي من معسكر منتخب بلاده.. لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 12-10-2025

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
محمد عبد الفتاح

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان ليوم الأحد الموافق : 12/10/2025 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

 موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 5:22صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:44 صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:35ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:55 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:24 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:38 مساءً. 

 مواقيت الصلاة 

 وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي فئة كبار السن لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة فيه العديد من الأهالي ولكن تتزايد الأعداد مع صلاة الجمعة نظرًا لانه عطلة رسمية بجانب الأعياد.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

بايدن

بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

أسعار السجائر

استقرار أسعار السجائر .. حقيقة زيادة نوفمبر| رئيس الشعبة يكشف لـ "صدى البلد"

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025

الأمطار

خرائط سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

أغنام

قطار يدهـ.س 20 رأس أغنام أثناء عبور مزلقان غير شرعي بقنا

احتفال حقوق عين شمس باليوبيل الماسي

رئيس قضايا الدولة ومستشاروها يحضرون احتفال حقوق عين شمس باليوبيل الماسي

محكمة

حبس شخص وسيدة لاتهامهما بسرقة مبرد مياه

بالصور

أخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالة

حريق بقنا
حريق بقنا
حريق بقنا

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون
ديان كيتون
ديان كيتون

فيديو

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد