بالزيادات كاملة.. موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025 للمعلمين وموظفي الحكومة

تستعد وزارة المالية، لبدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك وفق الجدول الزمني الذي تم اعتماده رسميًا، حيث يتم توزيع الصرف على عدة أيام لتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وتيسير الإجراءات لجميع العاملين، وفي مقدمتهم المعلمين وموظفي المصالح الحكومية.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025

أكدت وزارة المالية، أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 نوفمبر، على أن يتم صرف المرتبات تباعًا وفقًا للقطاعات والوزارات المختلفة.

ومن المقرر أن يحصل العاملون في وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، الصحة، التضامن الاجتماعي، الداخلية، والاتصالات على رواتبهم في اليوم الأول، بينما يتم صرف مرتبات وزارات المالية، العدل، الكهرباء، النقل، والإسكان في اليومين التاليين.

أما باقي الوزارات والهيئات الحكومية فسيتم صرف مرتباتها خلال اليومين الأخيرين من الجدول المحدد، مع إتاحة المرتبات عبر الحسابات البنكية وبطاقات الدفع الإلكتروني فور إيداعها دون الحاجة إلى التزاحم أو الحضور الشخصي.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

أعلنت وزارة المالية أيضًا، أن صرف مرتبات ديسمبر 2025 سيبدأ مبكرًا هذا العام، في الفترة من الاثنين 22 ديسمبر حتى الخميس 25 ديسمبر، وذلك بمناسبة قرب أعياد نهاية العام الميلادي.

وأكدت الوزارة، أن جميع المرتبات ستشمل الزيادات والعلاوات الدورية والحافز الإضافي التي تم إقرارها اعتبارًا من يوليو الماضي ضمن خطة تحسين الأجور.

تفاصيل صرف مرتبات المعلمين

يحصل المعلمون على مرتباتهم في الدفعة الأولى من الصرف، تقديرًا لدورهم في العملية التعليمية، حيث سيتم إتاحة المرتبات بدءًا من يوم 23 نوفمبر عبر ماكينات الصراف الآلي وكروت ميزة.

وتشمل المرتبات الزيادة التي تم تطبيقها في يوليو 2025، والتي تراوحت بين 1100 و1600 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، إضافة إلى العلاوة الدورية والحافز الشهري المخصص لقطاع التعليم.

جدول زيادات المرتبات 2025

تضمن القرار الأخير لوزارة المالية، زيادة مرتبات يوليو 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفيما يلي الجدول التفصيلي بعد الزيادة:

الدرجة الوظيفية قبل الزيادة (جنيه) بعد الزيادة (جنيه)

ـ الدرجة الممتازة 12،200 13،800

ـ الدرجة العالية أو ما يعادلها 10،200 11،800

ـ درجة مدير عام أو ما يعادلها 8،700 10،300

ـ الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8،200 9،800

ـ الدرجة الثانية 7،200 8،500

ـ الدرجة الثالثة (التخصصية) 6،700 8،000

ـ الدرجة الرابعة 6،200 7،300

ـ الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) 6،000 7،100

ـ الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) 6،000 7،100