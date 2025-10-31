قبل انتهاء فترة السماح .. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025

يبحث الكثير من المواطنين، عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025، نظرًا لارتباطها المباشر بخدمة الإنترنت المنزلي، حيث أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE عن بدء تفعيل رابط الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أكدت الشركة المصرية للاتصالات WE، أن إصدار الفواتير يتم وفق النظام الربع سنوي المعتاد، حيث صدرت الفاتورة الجديدة في منتصف أكتوبر 2025، وتستمر فترة السماح حتى 14 نوفمبر المقبل، دون توقيع أي غرامات، ويمكن الإستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول على موقع الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي (اضغط هنــــــــــــا)

ـ الضغط على الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي

ـ ضع رقم الموبايل ثم اضغط على الاستعلام

ـ سوف تظهر الفاتورة أمامك وعليك اختيار أما تسددها أون لاين أو في الشركة.

ـ كما يمكن الاستعلام أيضًا من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء 19777 لمعرفة المبلغ المستحق وأقرب منفذ للسداد.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

حددت المصرية للاتصالات جدولًا زمنيًا واضحًا لتحصيل الفواتير، وجاءت المواعيد على النحو التالي:

ـ إصدار الفاتورة: منتصف أكتوبر 2025.

ـ فترة السماح للسداد دون غرامة: حتى 14 نوفمبر 2025.

ـ بدء الغرامة وقطع الحرارة مؤقتًا: اعتبارًا من 15 نوفمبر 2025.

وخلال فترة السماح، يمكن للمشتركين السداد دون رسوم إضافية، سواء عبر الإنترنت أو من خلال منافذ الدفع المعتمدة، بينما يتم قطع الحرارة وتحويل الخط إلى استقبال فقط حال التأخير، ثم فرض الغرامة بعد ذلك.

دفع فاتورة الخط الأرضي إلكترونيًا

تتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق الإلكترونية الآمنة للسداد دون الحاجة للذهاب إلى الفروع ومنها:

ـ من خلال موقع الشركة الرسمي باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني (ميزة ـ فيزا ـ ماستر كارد).

ـ عبر تطبيق My WE المتاح لهواتف أندرويد وiOS.

ـ من خلال منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري، أمان، مصاري، بي، سداد، ممكن، وخدماتي.

ـ عن طريق ماكينات الصراف الآلي للبنوك المشاركة، ومنها البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

ـ عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

ـ كما يمكن تفعيل خاصية الخصم التلقائي من الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية لتجنب التأخير.

قيمة الاشتراك الشهري وخدمة الإنترنت الأرضي

تبلغ قيمة الاشتراك الشهري للتليفون الأرضي الأساسية 20 جنيهًا، تحصل كل ثلاثة أشهر ضمن الفاتورة الربع سنوية، وتضاف إليها رسوم المكالمات المحلية والدولية وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

غرامة عدم دفع فاتورة النت WE

تطبق الشركة المصرية للاتصالات، غرامة تأخير بعد انتهاء فترة السماح المحددة في 14 نوفمبر 2025، وتحسب وفقًا للقواعد التالية:

ـ حد أدنى للغرامة: 10 جنيهات.

ـ بنسبة 1.5% من قيمة الاشتراك الشهري عن كل شهر تأخير، بحد أقصى 100 جنيه.

ـ في حال استمرار التأخير لأكثر من شهرين، يتم قطع الحرارة نهائيًا مع استمرار احتساب الغرامة لحين السداد الكامل.