الزيادة الجديدة مستمرة.. التأمينات تعلن موعد صرف معاشات نوفمبر 2025

تترقب ملايين الأسر في جميع محافظات مصر، موعد صرف معاشات نوفمبر 2025، حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تجهيز ماكينات الصرف والبنوك ومكاتب البريد لاستقبال أصحاب المعاشات، ضمن خطة منظمة تضمن صرف المستحقات في مواعيدها دون زحام أو تأخير.

موعد صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر نوفمبر 2025، مؤكدة استمرار تطبيق الزيادة الجديدة التي بلغت نسبتها 15% ، والتي بدأ العمل بها منذ شهر يوليو الماضي، تنفيذًا لقرارات القيادة السياسية الهادفة إلى تحسين المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات، ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، ويستفيد من هذه الزيادة أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في مختلف المحافظات.

وأكدت الهيئة، أن صرف معاشات شهر نوفمبر سيبدأ اعتبارًا من السبت 1 نوفمبر 2025، ويستمر الصرف تدريجيًا على مدار الشهر عبر مختلف قنوات الصرف الرسمية، وذلك بهدف منع التزاحم وضمان حصول كل مواطن على مستحقاته بسهولة ويسر، وأوضحت أن مواعيد الصرف لن تكون مرتبطة بيوم معين بعد بدء الصرف، إذ يمكن لصاحب المعاش سحب المبلغ في أي وقت لاحق وفق رغبته وظروفه.

استمرار تطبيق الزيادة 15%

أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن الزيادة التي تم إقرارها بنسبة 15% يتم احتسابها على إجمالي قيمة المعاش، بهدف مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، وقد جاءت قيم المعاشات بعد الزيادة وفق شرائح متفاوتة، حيث تراوحت بين 1495 جنيهًا لأصحاب الشريحة الأولى، ووصلت إلى 5405 جنيهات في الشريحة الثالثة عشرة، بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة عشرة نحو 11592 جنيهًا شهريًا.

وتُعد هذه الزيادة جزءًا من خطة الدولة المتواصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التي تتسع تدريجيًا لتشمل شرائح جديدة من المجتمع.

أماكن صرف المعاشات

وفرت الهيئة عدة وسائل مرنة لصرف المعاشات، وأكدت أن هذه القنوات تتيح للمواطن حرية اختيار وسيلة الصرف الأنسب له دون التقيد بمكان محدد، مما يسهم في تخفيف الضغط على مكاتب الصرف التقليدية، وتشمل:

ـ مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات

ـ ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك

ـ فروع البنوك الحكومية والخاصة

ـ منافذ شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية

ـ المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بعد تحويل المعاش عليها

الاستعلام الإلكتروني عن المعاش

لتسهيل الإجراءات ومنع التكدس، أوضحت الهيئة إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، وذاك باتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى موقع الهيئة الرسمي.

ـ اختيار أيقونة “صاحب معاش".

ـ الدخول إلى “الخدمات التأمينية".

ـ إدخال الرقم القومي والضغط على “استعلام".

ـ تظهر على الفور بيانات قيمة المعاش المستحق بعد إضافة الزيادة الجديدة.