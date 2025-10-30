قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الزيادة الجديدة مستمرة.. التأمينات تعلن موعد صرف معاشات نوفمبر 2025

صرف معاشات نوفمبر
صرف معاشات نوفمبر
خالد يوسف

تترقب ملايين الأسر في جميع محافظات مصر، موعد صرف معاشات نوفمبر 2025، حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تجهيز ماكينات الصرف والبنوك ومكاتب البريد لاستقبال أصحاب المعاشات، ضمن خطة منظمة تضمن صرف المستحقات في مواعيدها دون زحام أو تأخير.

موعد صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر نوفمبر 2025، مؤكدة استمرار تطبيق الزيادة الجديدة التي بلغت نسبتها 15% ، والتي بدأ العمل بها منذ شهر يوليو الماضي، تنفيذًا لقرارات القيادة السياسية الهادفة إلى تحسين المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات، ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، ويستفيد من هذه الزيادة أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في مختلف المحافظات.

وأكدت الهيئة، أن صرف معاشات شهر نوفمبر سيبدأ اعتبارًا من السبت 1 نوفمبر 2025، ويستمر الصرف تدريجيًا على مدار الشهر عبر مختلف قنوات الصرف الرسمية، وذلك بهدف منع التزاحم وضمان حصول كل مواطن على مستحقاته بسهولة ويسر، وأوضحت أن مواعيد الصرف لن تكون مرتبطة بيوم معين بعد بدء الصرف، إذ يمكن لصاحب المعاش سحب المبلغ في أي وقت لاحق وفق رغبته وظروفه.

استمرار تطبيق الزيادة 15%

أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن الزيادة التي تم إقرارها بنسبة 15% يتم احتسابها على إجمالي قيمة المعاش، بهدف مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، وقد جاءت قيم المعاشات بعد الزيادة وفق شرائح متفاوتة، حيث تراوحت بين 1495 جنيهًا لأصحاب الشريحة الأولى، ووصلت إلى 5405 جنيهات في الشريحة الثالثة عشرة، بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة عشرة نحو 11592 جنيهًا شهريًا.

وتُعد هذه الزيادة جزءًا من خطة الدولة المتواصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التي تتسع تدريجيًا لتشمل شرائح جديدة من المجتمع.

أماكن صرف المعاشات

وفرت الهيئة عدة وسائل مرنة لصرف المعاشات، وأكدت أن هذه القنوات تتيح للمواطن حرية اختيار وسيلة الصرف الأنسب له دون التقيد بمكان محدد، مما يسهم في تخفيف الضغط على مكاتب الصرف التقليدية، وتشمل:

ـ مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات

ـ ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك

ـ فروع البنوك الحكومية والخاصة

ـ منافذ شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية

ـ المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بعد تحويل المعاش عليها

الاستعلام الإلكتروني عن المعاش

لتسهيل الإجراءات ومنع التكدس، أوضحت الهيئة إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، وذاك باتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى موقع الهيئة الرسمي.

ـ اختيار أيقونة “صاحب معاش".

ـ الدخول إلى “الخدمات التأمينية".

ـ إدخال الرقم القومي والضغط على “استعلام".

ـ تظهر على الفور بيانات قيمة المعاش المستحق بعد إضافة الزيادة الجديدة.

الزيادة الجديدة مستمرة موعد صرف معاشات نوفمبر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصحاب المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة الفسيح الذى وصل دخلها اليومي 120 ألف جنيه

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه

ترشيحاتنا

معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025..ونائب: القانون يضمن استمرار صرفه

النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

رئيس سياحة النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير يدعم استراتيجية جذب 30 مليون سائح سنويًا

المتحف المصري الكبير

مصدر أمني ينفي غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. وهذه عقوبة الشائعات

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد