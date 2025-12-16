قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالخطوات.. طريقة تسجيل استمارة امتحانات الإعدادية إلكترونيا
تكريم 4 سائقي لوادر لسرعة استجابتهم في التعامل مع حادث قطار بضائع بطوخ
صلاح نظمي.. شرير الشاشة الذي علم الدنيا أسمى معاني الحب والوفاء
الشرطة الأسترالية: مؤشرات أولية على ارتباط هجوم سيدني بأفكار "داعش"
ترامب: أجريت محادثات جيدة مع قادة أوروبيين بشأن أوكرانيا
وزير الكهرباء: بدء تشغيل خط الربط الكهربائي مع السعودية خلال أيام
تفاصيل جلسة الزمالك مع عدي الدباغ بعد تهديدات بفسخ التعاقد
الهلال الأحمر: إمدادات شتوية وغذائية وطبية لـ غزة عبر قافلة «زاد العزة»
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة

محمد زين الدين، عضو مجلس النواب
محمد زين الدين، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العمل وقطاع الأعمال العام والمالية، بشأن ما وصفه بـ«التحايل المنظم» على حقوق العمال داخل بعض الشركات والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، والتي تستعين بعمالة من خلال وسطاء وشركات تشغيل عمالة خاصة، الأمر الذي يحرم آلاف المصريين من الحصول على الحد الأدنى للأجور والحقوق القانونية المقررة لهم.


وأكد أن هذا الأسلوب يفتح الباب أمام الاستغلال و«التربح من عرق العمال»، ويخلق طبقة من العاملين داخل المؤسسات الحكومية تتقاضى رواتب لا تعكس طبيعة عملهم الفعلي، ولا تخضع لرقابة حقيقية من أجهزة الوزارة المعنية،
وطالب " زين الدين " بوقف هذه الممارسات فورًا وتصحيح أوضاع العاملين المتضررين متوجهاً ب 6 تساؤلات مباشرة للحكومة وهى :
1. ما سبب لجوء بعض المؤسسات التنفيذية الحكومية للعمالة الوسيطة رغم توافر اعتمادات مالية للتعيينات المؤقتة أو التعاقدات المباشرة؟
2. هل تمت مراجعة عقود شركات تشغيل العمالة التي يتم التعاقد معها؟ ومن المسؤول عن متابعة التزامها بالحد الأدنى للأجور؟
3. ما حجم العمالة الفعلية التي تعمل داخل الجهات الحكومية بنظام الوساطة؟ وهل هناك حصر دقيق يوضح أعدادهم ورواتبهم؟
4. لماذا لا يتم الإعلان بشفافية عن وظائف خالية داخل الجهات الحكومية بدلاً من تمرير العمالة عبر شركات وسيطة تفرض خصومات غير قانونية؟
5. من يراقب عمليات صرف الرواتب والتأمينات الاجتماعية للعاملين من خلال تلك الشركات؟ وهل هناك تقارير رقابية تثبت التزام الشركات بقانون العمل؟
6. ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان حصول هؤلاء العاملين على الحد الأدنى للأجور وتعويض من تعرضوا لخفض أو استقطاع غير قانوني من رواتبهم؟
وتقدم النائب محمد زين الدين بعدة اقتراحات عملية قابلة للتنفيذ لضمان كشف حقيقة الرواتب وضبط منظومة التشغيل وهى :
1. إنشاء قاعدة بيانات مركزية
حصر جميع العاملين بنظام الوساطة داخل الجهات الحكومية، مع ربط بياناتهم بالأجور الفعلية التي يتقاضونها.

2. إلزام شركات تشغيل العمالة بالإفصاح المالي
تقديم كشف شهري معتمد يوضح:
• الراتب الأساسي للعامل
• إجمالي الخصومات
• المبالغ التي تحصل عليها الشركة
ويتم اعتمادها من الجهة الحكومية المتعاقدة.

3. تفعيل لجان تفتيش من وزارة العمل
تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على الشركات والجهات الحكومية للتأكد من الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

4. تعديل نماذج التعاقد
منع أي خصومات غير قانونية، وإلزام الشركة بتسليم العامل نسخة من العقد توضح الراتب الحقيقي قبل وبعد الخصومات.

5. نشر الوظائف الخالية بشفافية
إلزام الجهات الحكومية بالإعلان عن احتياجاتها من العمالة عبر منصات رسمية بدلاً من الاعتماد على وسطاء.

6. وضع آلية شكاوى فورية وسرية
إتاحة خط ساخن أو منصة إلكترونية للعاملين المتضررين للإبلاغ عن أي استقطاعات أو مخالفات.

7. مراجعة العقود المالية السابقة
تشكيل لجنة مشتركة من المالية والعمل والجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة 3 سنوات سابقة من عقود العمالة المؤقتة.

محمد عبد الله زين الدين مجلس النواب مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

ترشيحاتنا

صلاح نظمي

فى ذكراه.. اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح نطمي

مها صبري

ذكرى رحيل مها صبري.. صوت الرومانسية في زمن الفن الجميل

ماجدة الخطيب

فى ذكراها.. قصة تعرض ماجدة الخطيب للنصب و كسر هياتم لقدمها

بالصور

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

بنطلون أيتن عامر يثير الجدل على السوشيال ميديا

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد