تكريم 4 سائقي لوادر لسرعة استجابتهم في التعامل مع حادث قطار بضائع بطوخ

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن تكريم 4 سائقي لوادر، 3 منهم بمجلس مدينة طوخ، وآخر تابع لشركة مياه الشرب بالقليوبية، علي سرعة استجابتهم وانتقالهم لموقع حادث سقوط عدد من الحاويات الفارغة من علي قطار بضائع بمنطقة السفاينة بطوخ، والتعامل الفوري بتجنيب عدد منها علي جانب السكة الحديد.

وتابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه مدير الأمن، حادث سقوط عدد من الحاويات الفارغة المحمّلة على أحد القطارات بمدينة طوخ، وذلك بجوار الطريق الزراعي داخل سور السكك الحديدية دون حدوث أي سقوط أو تأثير على الطريق الزراعي.



وانتقل المحافظ ومدير الأمن إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سلامة المواطنين، حيث جرى التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وتأمين الموقع.