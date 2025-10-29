مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

تعمل الهيئة القومية للبريد، من خلال تطوير منظومة متكاملة من الخدمات البريدية والمصرفية، على تمكين الأفراد من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وتوفير احتياجاتهم اليومية بطرق آمنة وميسّرة، بعيدًا عن التعقيدات المختلفة أو المعاملات غير الرسمية، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للهيئة القومية للبريد عن إتاحة خدمة جديدة تحت اسم «خزنة»، تقدم تمويلًا فوريًا لأصحاب المعاشات بحد أقصى يعادل ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، على أن يتم سداد المبلغ على أقساط مرنة تمتد لمدة ستة أشهر.

«خزنة» تدعم أصحاب المعاشات

بالتزامن مع بدء صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، أعلنت الهيئة القومية للبريد عن إطلاق خدمة مالية جديدة تحت اسم «خزنة»، تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات وتقديم حلول تمويلية عاجلة تساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ووفقًا لما أوضحته الهيئة، تتيح خدمة «خزنة» تمويلًا فوريًا يصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، مع إمكانية السداد على أقساط مرنة تتناسب مع الدخل الشهري للمستفيدين، وذلك في إطار حرص البريد المصري على تقديم خدمات مالية آمنة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين دون الحاجة إلى اللجوء إلى القروض التقليدية أو مؤسسات التمويل غير الرسمية.

توسيع نطاق الخدمات المصرفية لأصحاب المعاشات

تأتي مبادرة «خزنة» ضمن خطة البريد المصري لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة لأصحاب المعاشات، بما يضمن تمكينهم من الحصول على السيولة المالية بسهولة وشفافية، لتغطية النفقات الطارئة مثل العلاج أو الإصلاحات المنزلية أو المتطلبات المعيشية الضرورية.

وذكرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية، أن التمويل المقدم من خلال الخدمة يصل إلى حد أقصى يعادل ثلاثة أضعاف المعاش، ويتم سداده على فترة تمتد حتى ستة أشهر، في إطار منظومة ميسرة تضمن راحة المستفيدين وتجنبهم أي أعباء إضافية.

هدف الخدمة: مواجهة النفقات الطارئة بأمان ويسر

تهدف خدمة «خزنة» إلى تمكين أصحاب المعاشات من مواجهة النفقات الطارئة التي قد تطرأ عليهم في أي وقت، مثل تكاليف العلاج أو الإصلاحات المنزلية أو المتطلبات المعيشية الضرورية.

وتوفر هذه الخدمة وسيلة آمنة ومنظمة للحصول على تمويل عاجل دون الحاجة إلى اللجوء إلى القروض التقليدية أو التعامل مع جهات تمويل غير رسمية قد تفرض شروطًا مرهقة.

شروط الاستفادة من خدمة «خزنة»

حددت الهيئة القومية للبريد، عددًا من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الخدمة، وتشمل:

ـ أن يمتلك المستفيد حسابًا فضيًا مخصصًا للمعاشات في البريد المصري.

ـ أن يكون حائزًا على بطاقة «ميزة» للمعاشات.

ـ انتظام تحويل المعاش لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية.

ـ ألا يقل المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

طرق التقديم والاستفسار عن الخدمة الجديدة

وفرت الهيئة عدة طرق سهلة للتقديم على الخدمة الجديدة، تشمل:

ـ زيارة أقرب فرع للبريد المصري في جميع المحافظات.

ـ الاتصال على الخط الساخن 19524 للحصول على المعلومات والتفاصيل.

ـ التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 01005759825.

ـ التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للبريد المصري على الإنترنت.