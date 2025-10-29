قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
حجز دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للحكم
«الصحة» تبحث إنجازات المرحلة الأولى من تنمية الأسرة وتستعد للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان
بعد استقرار حالته.. الأهلي يكشف تفاصيل برنامج إمام عاشور التأهيلي
إسرائيل تتهم حماس بإخفاء رفات رهائن.. ومقطع فيديو يثير الجدل
الإنتوساي: مصر تؤكد التزامها برسالة المنظمة دعما للتنمية وتعزيزا للنمو الاقتصادي
سفيرة قبرص بالقاهرة: المتحف الكبير بمثابة هرم عظيم جديد لمصر في العصر الحديث
المتعة الحرام.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بالدقهلية
وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء محافظة بورسعيد
دموع على الهواء.. مذيعة تفاجئ المشاهدين بإعلان إصابتها مجددًا بالسرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

الهيئة القومية للبريد
الهيئة القومية للبريد
خالد يوسف

تعمل الهيئة القومية للبريد، من خلال تطوير منظومة متكاملة من الخدمات البريدية والمصرفية، على تمكين الأفراد من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وتوفير احتياجاتهم اليومية بطرق آمنة وميسّرة، بعيدًا عن التعقيدات المختلفة أو المعاملات غير الرسمية، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للهيئة القومية للبريد عن إتاحة خدمة جديدة تحت اسم «خزنة»، تقدم تمويلًا فوريًا لأصحاب المعاشات بحد أقصى يعادل ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، على أن يتم سداد المبلغ على أقساط مرنة تمتد لمدة ستة أشهر.

«خزنة» تدعم أصحاب المعاشات

بالتزامن مع بدء صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، أعلنت الهيئة القومية للبريد عن إطلاق خدمة مالية جديدة تحت اسم «خزنة»، تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات وتقديم حلول تمويلية عاجلة تساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ووفقًا لما أوضحته الهيئة، تتيح خدمة «خزنة» تمويلًا فوريًا يصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، مع إمكانية السداد على أقساط مرنة تتناسب مع الدخل الشهري للمستفيدين، وذلك في إطار حرص البريد المصري على تقديم خدمات مالية آمنة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين دون الحاجة إلى اللجوء إلى القروض التقليدية أو مؤسسات التمويل غير الرسمية.

توسيع نطاق الخدمات المصرفية لأصحاب المعاشات

تأتي مبادرة «خزنة» ضمن خطة البريد المصري لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة لأصحاب المعاشات، بما يضمن تمكينهم من الحصول على السيولة المالية بسهولة وشفافية، لتغطية النفقات الطارئة مثل العلاج أو الإصلاحات المنزلية أو المتطلبات المعيشية الضرورية.

وذكرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية، أن التمويل المقدم من خلال الخدمة يصل إلى حد أقصى يعادل ثلاثة أضعاف المعاش، ويتم سداده على فترة تمتد حتى ستة أشهر، في إطار منظومة ميسرة تضمن راحة المستفيدين وتجنبهم أي أعباء إضافية.

هدف الخدمة: مواجهة النفقات الطارئة بأمان ويسر

تهدف خدمة «خزنة» إلى تمكين أصحاب المعاشات من مواجهة النفقات الطارئة التي قد تطرأ عليهم في أي وقت، مثل تكاليف العلاج أو الإصلاحات المنزلية أو المتطلبات المعيشية الضرورية.

وتوفر هذه الخدمة وسيلة آمنة ومنظمة للحصول على تمويل عاجل دون الحاجة إلى اللجوء إلى القروض التقليدية أو التعامل مع جهات تمويل غير رسمية قد تفرض شروطًا مرهقة.

شروط الاستفادة من خدمة «خزنة»

حددت الهيئة القومية للبريد، عددًا من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الخدمة، وتشمل:

ـ أن يمتلك المستفيد حسابًا فضيًا مخصصًا للمعاشات في البريد المصري.

ـ أن يكون حائزًا على بطاقة «ميزة» للمعاشات.

ـ انتظام تحويل المعاش لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية.

ـ ألا يقل المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

طرق التقديم والاستفسار عن الخدمة الجديدة

وفرت الهيئة عدة طرق سهلة للتقديم على الخدمة الجديدة، تشمل:

ـ زيارة أقرب فرع للبريد المصري في جميع المحافظات.

ـ الاتصال على الخط الساخن 19524 للحصول على المعلومات والتفاصيل.

ـ التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 01005759825.

ـ التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للبريد المصري على الإنترنت.

الهيئة القومية للبريد سلفة 3 أضعاف المعاش سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات الخدمات البريدية والمصرفية «خزنة» تدعم أصحاب المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

عملات تذكارية

كيف أحصل على العُملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير | اعرف الطريقة

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يختتم فعاليات اختبارات مسابقة القرآن الكريم لذوي الهمم

الجامع الأزهر يختتم فعاليات اختبارات مسابقة القرآن الكريم لذوي الهمم

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الإسماعيلية تنظم فعاليات توعوية بالمدارس

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الإسماعيلية تنظم فعاليات توعوية بالمدارس

وزارة الأوقاف

صناعة الوعي.. الأوقاف تنظم 1010 قافلات دعوية بمراكز الشباب

بالصور

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة

أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

الأرز البسمتي
الأرز البسمتي
الأرز البسمتي

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد