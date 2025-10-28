قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مسارح للجريمة وحراسة مشددة .. تفاصيل معاينة النيابة في قـ.ـتل سيدة الهرم وأطفالها| خاص
فقرات موسيقية وعروض فنية| أثري يكشف تفاصيل حفل افتتاح المتحف الكبير: 40 رئيسا وملكا.. و400 قناة ومحطة دولية تذيع الحدث
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس
المتحف المصري الكبير .. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية
لماذا حذرت البنوك عملاءها بسبب التوقيت الشتوي .. اعرف الأسباب
لماذا تعيش النساء أطول من الرجال؟ .. علماء ألمان يكشفون السر
دراسة تحذر من وضع الموز فى العصير .. تفاصيل
اتحاد السلة يعلن تشكيل جهاز منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 عاما
حقوق النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير ثمرة جهود امتدت لسنوات
فتحي سند يكشف حقيقة استقالة مجلس إدارة الزمالك
الحكم على التيك توكر علياء قمرون في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء .. غدا
تحذير لمستخدمي البريد الإلكتروني.. اختراق الحسابات جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبسا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

سلفة البريد المصري
سلفة البريد المصري
محمد غالي

بالتزامن مع انطلاق عملية صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، أعلنت الهيئة القومية للبريد عن خدمة مالية تحت اسم خزنة، تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات وتوفير حلول تمويلية عاجلة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة. 

خزنة

وتتيح الخدمة الجديدة تمويلا فوريا يصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، مع إمكانية السداد على أقساط مرنة تتناسب مع الدخل الشهري للمستفيدين.

تأتي مبادرة  خزنة  ضمن خطة البريد المصري لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة لأصحاب المعاشات، بما يضمن حصولهم على سيولة مالية آمنة وسريعة دون الحاجة إلى اللجوء للاقتراض التقليدي أو التعامل مع مؤسسات تمويل غير رسمية.

ووفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للهيئة القومية للبريد، تتيح خدمة  خزنة  تمويلا فوريا بحد أقصى يعادل ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، على أن يتم سداد المبلغ على أقساط مرنة تمتد لمدة ستة أشهر. 
وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين المستفيدين من مواجهة النفقات الطارئة كالعلاج أو الإصلاحات المنزلية أو المتطلبات المعيشية الضرورية بطريقة منظمة وآمنة.

حددت الهيئة عددا من الشروط للاستفادة من الخدمة الجديدة، أبرزها أن يكون المستفيد لديه حساب فضي مخصص للمعاشات بالبريد المصري، وأن يكون حاصلا على بطاقة  ميزة  للمعاشات، بالإضافة إلى انتظام تحويل المعاش لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وألا يقل المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

وللتقديم على الخدمة، وفرت الهيئة عدة طرق سهلة وميسرة، تشمل زيارة أقرب فرع للبريد المصري المنتشر في المحافظات، أو الاتصال على الخط الساخن 19524، أو التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 01005759825، إلى جانب إمكانية التقديم من خلال الموقع الرسمي للبريد المصري عبر الإنترنت.

صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

و تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات شهر نوفمبر 2025 اعتبارا من السبت الموافق الأول من نوفمبر، وذلك لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، من خلال ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الهيئة توفير أكثر من وسيلة لصرف المعاشات لتسهيل الإجراءات وضمان سرعة الخدمة، وتشمل مكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي (ATM) التي تعمل على مدار 24 ساعة، وفروع البنوك الحكومية والخاصة المشاركة في منظومة الصرف، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك وشركات الاتصالات لمن يفضلون المعاملات الرقمية.

كما أوضحت الهيئة القومية للتأمينات أن صرف معاشات نوفمبر يتضمن الزيادة التي أقرت وفق قرارات الحكومة الأخيرة، بنسبة 15% من إجمالي قيمة المعاش، بحد أدنى 200 جنيه شهريا وحد أقصى 1250 جنيها.

وتطبق الزيادة على جميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

وأكدت الهيئة أن جميع قنوات الصرف آمنة ومتاحة على مدار اليوم، سواء من خلال السحب المباشر عبر ماكينات الصراف الآلي، أو من مكاتب البريد وفروع البنوك، أو باستخدام الكروت البنكية والمحافظ الإلكترونية لتجنب الزحام وتوفير الوقت، بما يضمن وصول المستحقات إلى المواطنين بسهولة ويسر.

وتأتي خدمة  خزنة  لتشكل خطوة جديدة في تطوير خدمات البريد المصري المالية، وتعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي وتحسين جودة حياة أصحاب المعاشات في مختلف محافظات الجمهورية.

