يستعد بيراميدز لخوض اختبار من العيار الثقيل أمام فلامنجو البرازيلي، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات كأس التحدي في بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال 2025».

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر (19:00).

القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو وبيراميدز في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025

من المقرر أن تُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، التي تمتلك حقوق البث، حيث سيتم إذاعة اللقاء على قناة beIN Sports HD2.

ويدخل فلامنجو اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح بطل أمريكا الجنوبية في تجاوز عقبة كروز أزول بالفوز عليه بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي، واضعًا نصب عينيه التأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة بطل أوروبا، باريس سان جيرمان، والمنافسة على لقب كأس القارات للأندية.

في المقابل، يشارك بيراميدز في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، ونجح في خطف الأضواء بتحقيق مفاجأة كبيرة، بعدما أطاح بالأهلي السعودي بطل آسيا بنتيجة (3-1)، ليضرب موعدًا ناريًا مع فلامنجو في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.