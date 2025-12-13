قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا
الرياضية السعودية: محمد صلاح في جدة هذا الأسبوع
الأول يوتيوب | عمرو مصطفى تريند منصات الاستماع في الوطن العربي
وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو وبيراميدز في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025

إسراء أشرف

يستعد  بيراميدز لخوض اختبار من العيار الثقيل أمام فلامنجو البرازيلي، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات كأس التحدي في بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال 2025».

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر (19:00).

القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو وبيراميدز في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025

من المقرر أن تُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، التي تمتلك حقوق البث، حيث سيتم إذاعة اللقاء على قناة beIN Sports HD2.

ويدخل فلامنجو اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح بطل أمريكا الجنوبية في تجاوز عقبة كروز أزول بالفوز عليه بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي، واضعًا نصب عينيه التأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة بطل أوروبا، باريس سان جيرمان، والمنافسة على لقب كأس القارات للأندية.

في المقابل، يشارك بيراميدز في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، ونجح في خطف الأضواء بتحقيق مفاجأة كبيرة، بعدما أطاح بالأهلي السعودي بطل آسيا بنتيجة (3-1)، ليضرب موعدًا ناريًا مع فلامنجو في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

أرشيفية

لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جنش

جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي

حامد حمدان

حامد حمدان رايح جاي بين الأهلي والزمالك| إيه الحكاية؟

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال| والقنوات الناقلة

برشلونة

قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

صحة الشرقية تنفذ 79 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الإعاقة في 63 أسبوعاً

تعلمي طريقة عمل الزلابية في المنزل.. مقرمشة وهشة

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

