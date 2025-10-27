أكثر من 13 مليون مستفيد.. صرف معاشات نوفمبر 2025 في هذا الموعد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو
بقوة 6.1 ريختر.. زلزال يضرب تركيا
حلمي طولان يهدد بالانسحاب من تدريب منتخب مصر في كأس العرب بسبب تجاهل رابطة الأندية
تفاصيل زلزال ضرب شمال مطروح.. ماذا قال الأهالي؟
ثروت الخرباوي يفضح الإخوان: هكذا يتم استثمار أموالهم في أوروبا.. فيديو
حقيقة وجود تقصير وإهمال في واقعة إصابة لاعبة مركز شباب الإبراهيمية بمباراة غزل المحلة
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
زلزال شديد بقوة 6.1 ريختر يضرب غرب تركيا.. والبحوث الفلكية تطمئن المصريين
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

تشهد مصر بدء صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، وذلك وفق الجدول الزمني المعتاد لصرف المعاشات في بداية كل شهر، بحسب ما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويستمر صرف المعاشات على مدار الشهر كاملًا، ليستفيد منه أكثر من 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين في مختلف محافظات الجمهورية.

واقرأ أيضًا:

صرف معاشات يونيو

تفاصيل شرائح وقيم معاشات شهر نوفمبر 2025

تُصرف المعاشات وفقًا للفئات المحددة التي أقرتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجاءت القيم المالية على النحو الآتي:

الشريحة الأولى: 1,719 جنيهًا

الشريحة الثانية: 1,938 جنيهًا

الشريحة الثالثة: 2,116 جنيهًا

الشريحة الرابعة: 2,645 جنيهًا

الشريحة الخامسة: 3,040 جنيهًا

الشريحة السادسة: 3,438 جنيهًا

الشريحة السابعة: 3,835 جنيهًا

الشريحة الثامنة: 4,232 جنيهًا

الشريحة التاسعة: 4,628 جنيهًا

الشريحة العاشرة: 5,025 جنيهًا

الشريحة الحادية عشرة: 5,422 جنيهًا

الشريحة الثانية عشرة: 5,819 جنيهًا

الشريحة الثالثة عشرة: 6,215 جنيهًا

الشريحة الرابعة عشرة: 13,330 جنيهًا

وأكدت الهيئة أن صرف المعاشات يتم وفق جدول دقيق لتفادي الزحام، وتيسير الخدمات على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مع ضمان توافر السيولة المالية الكافية في جميع منافذ الصرف.

اصحاب المعاشات

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

يمكن للمستفيدين صرف معاشاتهم من خلال عدة قنوات رسمية أتاحتها الدولة لتسهيل الإجراءات، وهي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

فروع البنوك على مستوى الجمهورية.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في المدن والقرى.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة مثل (فودافون كاش، أورنج كاش، اتصالات كاش، We Pay).

منافذ فوري وكارت ميزة المعتمد من البنوك المصرية.

وتحث الهيئة أصحاب المعاشات على اختيار وسيلة الصرف المناسبة لهم لتجنب الازدحام خاصة في الأيام الأولى من الشهر.

خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن تفاصيل المعاش إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي لتسهيل حصول المستفيدين على بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

يمكنك الآن الاستعلام عن بياناتك من خلال الرابط الرسمي:
https://nosi.gov.eg/ar/Services/PensionerData

خطوات الاستعلام كالآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي من الرابط أعلاه.

الضغط على أيقونة «صاحب معاش» من القائمة الرئيسية.

اختيار خدمة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على زر «استعلام» لتظهر جميع البيانات الخاصة بالمعاش.

زيادة المرتبات والمعاشات

توجيهات مهمة من هيئة التأمينات الاجتماعية

أكدت الهيئة أنها تواصل العمل على تطوير خدماتها الرقمية لتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون عناء، مشيرة إلى استمرار عملية التحديث الإلكتروني للبيانات الشخصية، وضمان صرف المعاشات في مواعيدها المحددة دون تأخير.

كما شددت الهيئة على ضرورة التأكد من صلاحية بطاقات الصرف أو المحافظ الإلكترونية قبل موعد الصرف، لتجنب أي أعطال تقنية أو تأخير في المعاملة المالية.

المرتبات والمعاشات

أهمية انتظام الصرف في دعم الأسر المصرية

تأتي عملية صرف معاشات نوفمبر 2025 في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية، وتعمل الحكومة على ضمان الاستقرار المالي للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت لتغطية احتياجاتهم المعيشية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الدولة ملتزمة بمواصلة صرف المعاشات في مواعيدها المنتظمة، مع دراسة مستمرة لإمكانية زيادة المعاشات مستقبلًا بما يتناسب مع معدلات التضخم ومتطلبات الحياة اليومية.

معاشات نوفمبر صرف معاشات نوفمبر صرف معاشات نوفمبر 2025 موعد صرف المعاشات مصر قيمة معاشات نوفمبر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاستعلام عن معاشك بالرقم القومي مكاتب صرف المعاشات بطاقات ميزة للمعاشات موعد صرف المعاش 1 نوفمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

عالم الأثار الدكتور زاهي حواس

زاهي حواس: نحن شعب فرعوني فريد وليس له مثيل.. وأعظم ملك هو خوفو

اخبار التوك شو

أحمد موسى: مصر أرض العظماء لا تنسى أبناءها الذين صنعوا مجدها.. والخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة| أخبار التوك شو

ماجد عبد الفتاح

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ضغط دولي متكامل للحد من عدوانية الإسرائيليين

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

