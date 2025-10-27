أكثر من 13 مليون مستفيد.. صرف معاشات نوفمبر 2025 في هذا الموعد

تشهد مصر بدء صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، وذلك وفق الجدول الزمني المعتاد لصرف المعاشات في بداية كل شهر، بحسب ما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويستمر صرف المعاشات على مدار الشهر كاملًا، ليستفيد منه أكثر من 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين في مختلف محافظات الجمهورية.

تفاصيل شرائح وقيم معاشات شهر نوفمبر 2025

تُصرف المعاشات وفقًا للفئات المحددة التي أقرتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجاءت القيم المالية على النحو الآتي:

الشريحة الأولى: 1,719 جنيهًا

الشريحة الثانية: 1,938 جنيهًا

الشريحة الثالثة: 2,116 جنيهًا

الشريحة الرابعة: 2,645 جنيهًا

الشريحة الخامسة: 3,040 جنيهًا

الشريحة السادسة: 3,438 جنيهًا

الشريحة السابعة: 3,835 جنيهًا

الشريحة الثامنة: 4,232 جنيهًا

الشريحة التاسعة: 4,628 جنيهًا

الشريحة العاشرة: 5,025 جنيهًا

الشريحة الحادية عشرة: 5,422 جنيهًا

الشريحة الثانية عشرة: 5,819 جنيهًا

الشريحة الثالثة عشرة: 6,215 جنيهًا

الشريحة الرابعة عشرة: 13,330 جنيهًا

وأكدت الهيئة أن صرف المعاشات يتم وفق جدول دقيق لتفادي الزحام، وتيسير الخدمات على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مع ضمان توافر السيولة المالية الكافية في جميع منافذ الصرف.

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

يمكن للمستفيدين صرف معاشاتهم من خلال عدة قنوات رسمية أتاحتها الدولة لتسهيل الإجراءات، وهي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

فروع البنوك على مستوى الجمهورية.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في المدن والقرى.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة مثل (فودافون كاش، أورنج كاش، اتصالات كاش، We Pay).

منافذ فوري وكارت ميزة المعتمد من البنوك المصرية.

وتحث الهيئة أصحاب المعاشات على اختيار وسيلة الصرف المناسبة لهم لتجنب الازدحام خاصة في الأيام الأولى من الشهر.

خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن تفاصيل المعاش إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي لتسهيل حصول المستفيدين على بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

يمكنك الآن الاستعلام عن بياناتك من خلال الرابط الرسمي:

https://nosi.gov.eg/ar/Services/PensionerData

خطوات الاستعلام كالآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي من الرابط أعلاه.

الضغط على أيقونة «صاحب معاش» من القائمة الرئيسية.

اختيار خدمة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على زر «استعلام» لتظهر جميع البيانات الخاصة بالمعاش.

توجيهات مهمة من هيئة التأمينات الاجتماعية

أكدت الهيئة أنها تواصل العمل على تطوير خدماتها الرقمية لتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون عناء، مشيرة إلى استمرار عملية التحديث الإلكتروني للبيانات الشخصية، وضمان صرف المعاشات في مواعيدها المحددة دون تأخير.

كما شددت الهيئة على ضرورة التأكد من صلاحية بطاقات الصرف أو المحافظ الإلكترونية قبل موعد الصرف، لتجنب أي أعطال تقنية أو تأخير في المعاملة المالية.

أهمية انتظام الصرف في دعم الأسر المصرية

تأتي عملية صرف معاشات نوفمبر 2025 في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية، وتعمل الحكومة على ضمان الاستقرار المالي للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت لتغطية احتياجاتهم المعيشية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الدولة ملتزمة بمواصلة صرف المعاشات في مواعيدها المنتظمة، مع دراسة مستمرة لإمكانية زيادة المعاشات مستقبلًا بما يتناسب مع معدلات التضخم ومتطلبات الحياة اليومية.