سفير مصر في المغرب: رغبة حقيقية للبلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية

قال السفير أحمد عبداللطيف، سفير مصر لدى المملكة المغربية، إن العلاقات المصرية-المغربية تُعد علاقات متميزة للغاية على مختلف المستويات، وتعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين الشقيقين، فضلًا عن الحرص المشترك من قيادتي وحكومتي البلدين على تطويرها بصورة مستمرة في شتى المجالات.

وأوضح عبداللطيف، خلال مداخلة مع الإعلامية آيات عبداللطيف، في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب يبلغ نحو مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يمكن وصفه بالمتواضع، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود رغبة حقيقية لدى البلدين في تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المتبادلة وتحقيق تكامل صناعي أكبر.

وأشار السفير إلى الزيارة الأخيرة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري إلى المغرب، وهي الثانية له خلال عام واحد، حيث التقى بنظيره المغربي في لقاء وصفه بالمثمر، وأسفر عن تفاهمات مهمة تهدف إلى زيادة حجم الصادرات بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

وأكد عبداللطيف أن المغرب يمثل ركيزة أساسية ونقطة ارتكاز مهمة لنفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق شمال وغرب أفريقيا، مشددًا على أن هناك آفاقًا واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.