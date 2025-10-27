تعرف على موعد صرف معاشات نوفمبر 2025

يتزايد اهتمام ملايين المواطنين وأصحاب المعاشات في مختلف محافظات الجمهورية مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، بحثًا عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 ومنافذ الحصول على مستحقاتهم الشهرية، التي تمثل مصدر الدخل الرئيسي لشريحة كبيرة من كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر، وذلك في إطار الجدول الزمني المنتظم لصرف المستحقات الشهرية لمستفيدي منظومة التأمين الاجتماعي في مصر.

صرف المعاشات لـ11.5 مليون مواطن

يستفيد من معاشات نوفمبر نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا، وتؤكد الهيئة استمرار صرف الزيادة السنوية المقررة منذ يوليو الماضي، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم.

منافذ صرف المعاشات المتاحة

حرصًا على تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة منافذ للصرف تناسب مختلف الفئات، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك ومكاتب البريد في جميع المحافظات.

فروع البنوك ومكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة لمن يفضلون إجراء معاملاتهم المالية بشكل رقمي وسريع.

استعدادات الهيئة لتسهيل عملية الصرف

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها تنسق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية في جميع المنافذ، سواء كانت بنوكًا أو مكاتب بريد، لتجنب أي حالات ازدحام أو تأخير في استلام المستحقات، كما شددت على أهمية التزام المواطنين بمواعيد الصرف المحددة حفاظًا على سلامتهم وتيسير عملية التنظيم، تأتي تلك الإجراءات كالتزام متواصل بخدمة أصحاب المعاشات حيث تواصل الدولة من خلال منظومة التأمين الاجتماعي جهودها لضمان صرف المعاشات في مواعيدها وتوفير وسائل مريحة وآمنة للحصول على المستحقات، تأكيدًا على دورها الاجتماعي والإنساني تجاه كبار السن والفئات المستحقة، وتكريسًا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي تسعى الحكومة لتحقيقه.