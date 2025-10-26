تعرف على رجيم البسكويت والماء.. والمخاطر الصحية له

الفكرة الجوهرية في حمية البسكويت والماء هي خفض مدخول الطاقة إلى الحد الأدنى، يعتمد الشخص على أنواع بسيطة من البسكويت، كالمملح أو بسكويت الأرز، بحيث تُشكّل هذه القطع الصغيرة مصدره الغذائي الوحيد، ست قطع من البسكويت المملح تحتوي تقريبًا على 118 سعرا حراريا فقط، وهي كمية لا تفي حتى باحتياجات الراحة اليومية، وبذلك يدخل الجسم في حالة عجز حاد في السعرات، فيفقد الوزن بسرعة، لكن الجزء الأكبر من هذا الفقد يكون ماءً وكتلة عضلية لا دهونًا كما يتخيل البعض، وذلك وفقًا لما نشره موقع (Everyday Health).

القيود والتأثيرات الغذائية

يعتبر هذا النظام مثالًا لما يُعرف بالحمية الأحادية، أي الاعتماد على نوع طعام واحد فقط، وهذا النمط يُخلّ بالتوازن الغذائي الطبيعي ويؤدي إلى نقص شديد في البروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، والنتيجة المتوقعة هي شعور بالإرهاق والدوخة، وربما انخفاض في ضغط الدم ونقص في كتلة العضلات على المدى القصير.

تأثيره على المدى البعيد

أما على المدى البعيد، فقد أشارت مراجعات علمية إلى أن الحميات منخفضة السعرات جدًا وهي التي تقل عن 800 سعرة حرارية في اليوم، قد تُبطئ عملية الأيض وتجعل إنقاص الوزن لاحقًا أكثر صعوبة، ومن جانب آخر، فإن الحرمان القاسي من الطعام قد يفتح الباب لاضطرابات الأكل أو الإفراط المفاجئ بعد انتهاء الحمية.

الجانب النفسي والاجتماعي

قد يبدو الأمر بسيطًا في البداية: بضع قطع بسكويت وزجاجة ماء، لكن بعد أيام قليلة يصبح هذا النمط مرهقًا نفسيًا، خاصة في التجمعات أو المناسبات الاجتماعية، حيث يصعب الالتزام به دون شعور بالعزلة، كما أن غياب التنوع الغذائي يُفقد الشخص المتعة في الأكل ويزيد من التوتر.

المخاطر الصحية التي حذّر منها الخبراء

يؤكد خبراء التغذية أن هذا النظام يفتقر لأي دليل علمي يثبت فعاليته أو أمانه. وقد رُصدت عدة آثار جانبية له، منها:

ضعف المناعة بسبب نقص المغذيات الدقيقة.

تباطؤ الأيض وانخفاض الطاقة العامة.

خطر تكون حصوات المرارة نتيجة التغيير المفاجئ في كمية الدهون المستهلكة.

مشكلات في امتصاص الأدوية لدى من يتناولون علاجًا دوريًا.

احتمال حدوث اضطراب في مستوى السكر أو الأملاح في الدم.

هل هناك أي فائدة محتملة؟

ربما تكون الميزة الوحيدة هي تشجيع الشخص على شرب كميات كافية من الماء، مما يدعم وظائف الكلى والهضم، غير أن هذا لا يجعل الحمية صحية، إذ يمكن الوصول للفوائد نفسها ضمن نظام متوازن غني بالخضروات والفواكه والبروتينات.