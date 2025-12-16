ياسميا العبد: مسلسل ميدتيرم تجربة شبابية صادقة تمس جيلا كاملا

أكدت الفنانة ياسمينا العبد، أن مسلسل “ميدتيرم” واقعي بنسبة كبيرة، وهو ما لمسته من تعليقات الجمهور والرسائل التي تصل لفريق العمل.

وقالت العبد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن فكرة مسلسل "ميدتيرم" كانت أمنية تراودها منذ زمن، حيث كانت تحلم بتقديم عمل يتناول المرض النفسي بعمق والمشاكل التي تواجه الشباب.

وتابعت، أن العمل يمثل تجربة شبابية صادقة تمس جيل كامل، مؤكدة على أهمية القضايا التي يطرحها المسلسل، خاصة فيما يتعلق بالصحة النفسية والعلاقات الأسرية.

وأشارت إلى أن المسلسل يسلط الضوء على تأثير تصرفات الأهل والبيت على المراهقين والأطفال.