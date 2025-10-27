قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

موعد صرف معاشات نوفمبر
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 والتي من المقرر صرفها خلال الايام القليلة المقبلة، حيث يستفيد من المعاشات حوالي ١١ مليون مواطن مصري . 

خلال السطور التالية نستعرض لكم تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025 وأماكن صرفها و الزيادة المستحقة .. 

 

موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ،صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر، لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) ومنافذ الصرف المختلفة على مستوى الجمهورية.
 

موعد صرف معاشات نوفمبر

معاشات نوفمبر2025

 تستفيد جميع فئات أصحاب المعاشات من الزيادة السنوية التي أقرتها الدولة في يوليو 2025 بنسبة 15%، بحد أقصى للمعاش يصل إلى 13،330 جنيهًا وحد أدنى 1719 جنيهًا.

ويشمل الصرف جميع الفئات من العاملين السابقين في القطاع الحكومي والخاص والعام، وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ولم يصدر أي قرار بزيادة استثنائية خلال شهر نوفمبر، على أن تُطبق الزيادة التالية في يوليو 2026.
 

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2025

 

- منافذ البريد المصرى.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- منافذ شركة فوري.

- عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك «ATM».

- من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

زيادة المعاشات 2025

جدير بالذكر انه تم تطبيق زيادة المعاشات في مصر اعتبارًا من بداية يوليو 2025، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة، حيث تم إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن خطة موسعة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

معاشات نوفمبر 

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية

 

  1. الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.
  2. الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
  3. الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
  4. الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.
  5. الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
  6. الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.
  7. الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.
  8. الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.
  9. الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.
  10. الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.
  11. الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.
  12. الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.
  13. الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.
  14. الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.
