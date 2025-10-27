بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 والتي من المقرر صرفها خلال الايام القليلة المقبلة، حيث يستفيد من المعاشات حوالي ١١ مليون مواطن مصري .

خلال السطور التالية نستعرض لكم تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025 وأماكن صرفها و الزيادة المستحقة ..

موعد صرف معاشات نوفمبر 2025

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ،صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر، لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) ومنافذ الصرف المختلفة على مستوى الجمهورية.



موعد صرف معاشات نوفمبر

معاشات نوفمبر2025

تستفيد جميع فئات أصحاب المعاشات من الزيادة السنوية التي أقرتها الدولة في يوليو 2025 بنسبة 15%، بحد أقصى للمعاش يصل إلى 13،330 جنيهًا وحد أدنى 1719 جنيهًا.

ويشمل الصرف جميع الفئات من العاملين السابقين في القطاع الحكومي والخاص والعام، وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ولم يصدر أي قرار بزيادة استثنائية خلال شهر نوفمبر، على أن تُطبق الزيادة التالية في يوليو 2026.



أماكن صرف معاشات نوفمبر 2025

- منافذ البريد المصرى.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- منافذ شركة فوري.

- عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك «ATM».

- من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

زيادة المعاشات 2025

جدير بالذكر انه تم تطبيق زيادة المعاشات في مصر اعتبارًا من بداية يوليو 2025، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة، حيث تم إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن خطة موسعة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

معاشات نوفمبر

