موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بالزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام

موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 .. يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات في مختلف المحافظات المصرية موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، وذلك بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفاصيل الصرف وآلياته الرسمية، إلى جانب تطبيق الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها على مختلف شرائح المعاشات ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة.

وأكدت الهيئة أن عملية صرف المعاشات عن شهر نوفمبر ستتم بشكل منظم وبآليات متعددة لتسهيل الإجراءات على المستحقين، وضمان حصول كل مواطن على مستحقاته في الموعد المحدد دون زحام أو تأخير.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر نفسه.

يأتي هذا القرار في إطار التزام الهيئة بجدول زمني محدد لصرف المستحقات الشهرية بانتظام، بما يضمن تيسير حصول المواطنين على معاشاتهم في المواعيد الثابتة دون أي تعديل أو تأخير، مع استمرار العمل في جميع منافذ الصرف طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات في مختلف المحافظات.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2025

وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 لتشمل عدة قنوات صرف إلكترونية وميدانية تتيح المرونة والاختيار للمواطنين، وجاءت أماكن الصرف الآتية:

منافذ شركة فوري المنتشرة في جميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري في القرى والمدن.

فروع البنوك الحكومية والتجارية المشاركة في منظومة الصرف.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة الخاصة بأصحاب المعاشات.

وتهدف الهيئة من خلال هذا التنوع إلى تسهيل عملية الصرف وتقليل التكدس أمام المنافذ الرئيسية، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير الدعم الفني اللازم لأي مشكلات قد تواجه المستفيدين أثناء عملية السحب.

خطوات الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بياناتهم ومستحقاتهم لشهر نوفمبر 2025 إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط الرسمي.

اختيار أيقونة صاحب معاش من الصفحة الرئيسية.

الضغط على الخدمات التأمينية المتاحة عبر الموقع.

اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر استعلام لعرض البيانات الخاصة بملف المعاش.

وعقب الانتهاء من الخطوات السابقة، تظهر للمستخدم جميع المعلومات المتعلقة بملف المعاش، بما في ذلك قيمة المعاش بعد الزيادة الأخيرة وتاريخ الصرف والمكان المحدد للسحب.

الحد الأدنى لمعاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفاصيل الحد الأدنى لمعاشات شهر نوفمبر 2025 بعد تطبيق الزيادة الأخيرة على جميع الشرائح، والتي جاءت الآتية:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

وتؤكد الهيئة أن هذه الزيادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين الدخل الشهري لأصحاب المعاشات، ومواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع المصري، مع استمرار المتابعة الدورية لتقدير نسب الزيادة المستقبلية وفق معدلات التضخم وحالة الاقتصاد العام.

خدمات إضافية لأصحاب المعاشات

تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب المعاشات، إذ يمكنهم الآن تحديث بياناتهم، وتقديم الطلبات، والاستعلام عن المعاملات التأمينية عبر المنصات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الميدانية. كما يمكن لصاحب المعاش تفعيل خدمة الإشعارات الإلكترونية لتلقي تنبيهات بمواعيد الصرف أو أي تعديلات جديدة على بياناته الشخصية.

التزام الدولة بدعم أصحاب المعاشات

تشدد الحكومة المصرية على أن أصحاب المعاشات يمثلون فئة أساسية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، ولذلك تواصل تنفيذ برامج الدعم والزيادات الدورية بما يضمن لهم حياة كريمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة المالية على ضمان انتظام صرف المعاشات في مواعيدها، وتطوير المنظومة لتصبح أكثر مرونة وعدالة واستدامة.

ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 رسميًا في 1 نوفمبر المقبل، مع تطبيق الزيادة الأخيرة على جميع الشرائح، وتوافر خيارات متعددة للصرف من خلال فروع البنوك ومكاتب البريد ومحافظ الهواتف وماكينات الصراف الآلي، إلى جانب إمكانية الاستعلام الإلكتروني بسهولة.

وتستمر جهود الدولة في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتقديم الخدمات الرقمية التي تضمن حصولهم على مستحقاتهم بأمان وسهولة ودون ازدحام، بما يواكب التحول الرقمي الشامل الذي تشهده منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر.