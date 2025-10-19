قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن
أهلي 2005 يفوز على بيراميدز برباعية في دوري الجمهورية للشباب
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بالزيادة الجديدة
كاستيلو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفاب الكاميروني لـ اليد
يد الأهلي رجال يتأهل لنهائي إفريقيا وينتظر الفائز من مواجهة درب السلطان وريد ستار
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه سيكون أهم متاحف العالم
حكم تصفح الموبايل أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء: يحرمك من استحقاق ثواب الصلاة
فين الإنذار ؟| أحمد موسى عن سرقة متحف اللوفر: مفيش لمبة حمراء ولا أمن
القبض على ترزي صَوَّر فتاة دون موافقتها ونشر الصور على فيس بوك
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته
بمشاركة محمد صلاح .. مانشستر يونايتد يسقط ليفربول بثنائية بالدوري الإنجليزي
أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بالزيادة الجديدة
عبد الفتاح تركي

مع اقتراب بداية شهر نوفمبر 2025، يترقب أكثر من 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في جميع محافظات الجمهورية موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، وذلك في ظل استمرار تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة خلال شهر يوليو الماضي. 

تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين من كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار.

موعد صرف معاشات سبتمبر

صرف معاشات نوفمبر 2025 يبدأ في 1 نوفمبر

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2025، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة. 

أكدت الهيئة أن عمليات الصرف ستتم بشكل منظم عبر منافذ متعددة لتجنب الزحام، وضمان حصول جميع المستفيدين على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

تفاصيل قيمة معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الجديدة

تصرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بالزيادة التي تم تطبيقها في شهر يوليو الماضي بنسبة 15%، وهي زيادة تهدف إلى رفع القدرة الشرائية للمستفيدين وتحسين مستوى معيشتهم. 

المرتبات والمعاشات

وتختلف قيمة الزيادة من حالة إلى أخرى حسب نوع المعاش والبدلات المضافة. وفيما يلي القيم التقديرية لفئات المعاشات بعد الزيادة:

الشريحة الأولى: 1719 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1938 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 2116 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2645 جنيهًا.

الشريحة الخامسة: 3040 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 3438 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3835 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 4232 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4628 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 5025 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 5422 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5819 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 6215 جنيهًا.

الشريحة الرابعة عشرة: 13.330 جنيهًا.

زيادة المعاشات 2025

أوضحت الهيئة أن هذه الأرقام تقديرية وتعكس متوسطات تقريبية وفق نسبة الزيادة المقررة، حيث تختلف القيمة الفعلية من مستفيد لآخر حسب نوع المعاش والمزايا التأمينية.

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من القنوات الرسمية لصرف المعاشات، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة دون عناء، ومن أبرز أماكن الصرف:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

جميع فروع البنوك العاملة في مصر.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة مثل “فودافون كاش” و“اتصالات كاش”.

منافذ فوري و كارت ميزة، التي تتيح عمليات سحب آمنة وسريعة.

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

وأكدت الهيئة أن المستفيد يمكنه اختيار وسيلة الصرف الأنسب له، مع ضرورة التأكد من سلامة البطاقة وتحديث البيانات الخاصة بها لتجنب أي مشكلات أثناء عملية الصرف.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2025

للتيسير على أصحاب المعاشات، وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية للاستعلام عن بيانات ملف المعاش عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية».

النقر على «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».

موعد صرف معاشات مارس 2025

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على «استعلام» لعرض تفاصيل ملف المعاش والبيانات الخاصة بالمستفيد.

وتتيح هذه الخدمة معرفة قيمة المعاش الحالية بعد الزيادة الجديدة، إلى جانب موعد الصرف والمستندات المطلوبة لأي تحديثات مستقبلية.

دعم متواصل من الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات

تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية لدعم أصحاب المعاشات وذوي الدخل المحدود، حيث تم التأكيد على استمرار صرف الزيادات الدورية وتقديم تسهيلات إلكترونية للاستعلام عن المعاشات دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الهيئة. 

اصحاب المعاشات

كما تسعى الدولة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا في جميع المحافظات.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 زيادة المعاشات 2025 صرف معاشات التأمينات أماكن صرف المعاشات استعلام معاشات التأمينات الاجتماعية قيمة معاشات نوفمبر جدول صرف المعاشات 2025 موقع التأمينات الاجتماعية معاشات البريد المصري المعاشات بعد الزيادة

