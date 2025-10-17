قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي يعرض جهود مصر لوقف حرب غزة ويؤكد تطور العلاقات المصرية الهندية
إيمان كريم تُشارك في المائدة المستديرة لصندوق "قادرون باختلاف"
أصل كلمة «فرعون» ومعناها في الحضارة المصرية القديمة.. تفاصيل
مرسى مطروح.. زيادة سعر تعريفة الركوب الداخلية وبين المحافظات من 10 % وتصل إلى 15%
رئيس المجر: بودابست المكان الوحيد في أوروبا القادر على استضافة لقاء ترامب وبوتين
مشروع ضخم لتطوير منطقة السيدة عائشة..وجه جديد للقاهرة التاريخية 2030
السيارات الكهربائية.. كيف تظهر اختبارات التصادم تفاوتا في مستويات الأمان؟
النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية مع اقتراب قمة ترامب وبوتين
اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
القائمة الكاملة لأسماء المترشحين لمجلس النواب على النظام الفردي بالمحافظات
تحريك أسعار الوقود.. محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة لمنع استغلال المواطنين
الصحة العالمية تحذر :الأوبئة في قطاع غزة خرجت عن السيطرة والوضع جدا خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم يكرم قيادات وزارة الري المحالين للمعاش ويدعو لنقل الخبرات لشباب العاملين

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
أمل مجدى

كرم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، قيادات ومهندسى وزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه المحالين للمعاش خلال الفترة الماضية، ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”.

وأعرب الدكتور سويلم عن خالص تقديره وشكره لكافة العاملين بالوزارة من كافة الدرجات الوظيفية، لدورهم فى خدمة الوزارة بكل أمانة واخلاص لتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين بعدالة وكفاءة .

وأكد وزير الري استمرار الوزارة فى الاستفادة من كافة الكفاءات الموجودة بها حتى بعد الخروج للمعاش، داعيا المهندسين والاداريين والفنيين بالوزارة لنقل خبراتهم المتميزة التى اكتسبوها على مدى سنوات عملهم الطويلة إلى شباب العاملين بالوزارة لضمان استمرار الوزارة فى القيام بمهامها لخدمة المنظومة المائية بنجاح .

كما قام الدكتور سويلم بتكريم الفائزين في مسابقة "أفضل الأبحاث العلمية"، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM، ومسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية .

كما كرم وزير الري المتطوعين من الشباب الذين ساهموا فى العملية التنظيمية لإسبوع القاهرة الثامن للمياه، ليخرج بهذا الشكل المتميز الذى يليق بالمكانة الدولية الكبيرة للدولة المصرية .

الدكتور هانى سويلم الموارد المائية والري قيادات ومهندسى وزارة الموارد المائية أسبوع القاهرة الثامن للمياه الاحتياجات المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

مشغولات ذهبية

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الاتحاد السعودي

الاتحاد يستهدف استعادة نغمة الانتصارات على حساب الفيحاء في الدوري السعوي

جماهير الزمالك

نجم الزمالك السابق: جماهير الأبيض تحرك الحجر.. وهذه أسباب النتائج الأخيرة

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

بالصور

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد