سويلم يكرم قيادات وزارة الري المحالين للمعاش ويدعو لنقل الخبرات لشباب العاملين

كرم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، قيادات ومهندسى وزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه المحالين للمعاش خلال الفترة الماضية، ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”.

وأعرب الدكتور سويلم عن خالص تقديره وشكره لكافة العاملين بالوزارة من كافة الدرجات الوظيفية، لدورهم فى خدمة الوزارة بكل أمانة واخلاص لتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين بعدالة وكفاءة .

وأكد وزير الري استمرار الوزارة فى الاستفادة من كافة الكفاءات الموجودة بها حتى بعد الخروج للمعاش، داعيا المهندسين والاداريين والفنيين بالوزارة لنقل خبراتهم المتميزة التى اكتسبوها على مدى سنوات عملهم الطويلة إلى شباب العاملين بالوزارة لضمان استمرار الوزارة فى القيام بمهامها لخدمة المنظومة المائية بنجاح .

كما قام الدكتور سويلم بتكريم الفائزين في مسابقة "أفضل الأبحاث العلمية"، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM، ومسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية .

كما كرم وزير الري المتطوعين من الشباب الذين ساهموا فى العملية التنظيمية لإسبوع القاهرة الثامن للمياه، ليخرج بهذا الشكل المتميز الذى يليق بالمكانة الدولية الكبيرة للدولة المصرية .