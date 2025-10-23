قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

طريقة التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025 للحصول على معاش شهري

عبد الفتاح تركي

تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة لتوفير الحماية الاجتماعية لفئة العمالة غير المنتظمة من خلال برامج التأمين والمعاشات التي تستهدف ضمان حياة كريمة وآمنة لهم بعد بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز والوفاة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دمج العمالة غير المنتظمة في منظومة التأمين الاجتماعي الرسمية، بما يضمن حقوقهم في الحصول على المعاشات والمزايا التأمينية المختلفة، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحماية الشاملة لجميع فئات العاملين.

واقرأ أيضًا:

العمالة غير المنتظمة

من هم العمالة غير المنتظمة؟

تُعرّف العمالة غير المنتظمة بأنها الفئة التي تعمل بشكل مؤقت أو موسمي دون عقود عمل رسمية، وتشمل الحرفيين، والعمال في مواقع البناء، والباعة الجائلين، والسائقين، وعمال الزراعة اليومية، والعاملين في المهن الحرة غير المقيدة بسجلات تجارية أو تأمينية.

وقد كانت هذه الفئة لسنوات طويلة خارج نطاق التأمين الاجتماعي، مما جعلها أكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك أطلقت الدولة خطة شاملة لتسجيلهم والاستفادة من مظلة التأمين والمعاش.

العمالة غير المنتظمة

الجهات المسؤولة عن التأمين على العمالة غير المنتظمة

تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بالإشراف الكامل على إجراءات تسجيل العمالة غير المنتظمة ضمن المنظومة التأمينية الجديدة.

كما تُنفذ المحافظات ومكاتب القوى العاملة حملات ميدانية للتوعية بضرورة التسجيل، وتوفير الدعم الفني والإرشادي للعمال لإتمام الإجراءات بسهولة، مع إتاحة خدمة التسجيل الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

العمالة غير المنتظمة

خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025

حددت وزارة القوى العاملة الخطوات الآتية لتسجيل العاملين غير المنتظمين ضمن منظومة التأمين الاجتماعي والحصول على معاش شهري مستقبلي:

التوجه إلى مكتب العمل التابع لمحل الإقامة، أو الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

ملء استمارة بيانات العامل غير المنتظم والتي تتضمن الاسم الرباعي، الرقم القومي، العنوان، رقم الهاتف، والمهنة.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة شخصية حديثة.

تقديم ما يثبت ممارسة المهنة، مثل كارنيه النقابة أو شهادة من الوحدة المحلية أو من جهة العمل المؤقتة.

سداد الاشتراك التأميني الشهري أو السنوي حسب نظام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

بعد التسجيل، يحصل العامل على رقم تأميني رسمي يمكنه من متابعة اشتراكاته إلكترونيًا.

صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة - أرشيفية

المزايا التي يحصل عليها المؤمن عليهم من العمالة غير المنتظمة

يستفيد العامل المؤمن عليه من مجموعة من الحقوق والمزايا التأمينية، التي تشمل الآتية:

الحصول على معاش شهري بعد بلوغ سن الستين وفقًا لمدة الاشتراك التأميني.

صرف تعويض عند العجز أو الوفاة طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019.

الرعاية الطبية والعلاج على نفقة التأمين في حالات الإصابات أثناء العمل.

منح مالية استثنائية في حالات الطوارئ أو الحوادث أو الكوارث.

الاستفادة من برامج دعم العمالة التي تطلقها الدولة مثل المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة".

آخر موعد لصرف منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمة 2025 - صورة أرشيفية

طريقة متابعة الاشتراك التأميني إلكترونيًا

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية متطورة تتيح للعاملين متابعة موقفهم التأميني دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب.

ويمكن للعامل الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط المخصص، ثم إدخال الرقم القومي، والضغط على «استعلام عن الرقم التأميني»، لتظهر تفاصيل الاشتراكات ومدة التأمين والمستحقات الحالية.

كما يمكن عبر نفس الموقع معرفة قيمة المعاش المتوقع بناءً على سنوات الاشتراك والأجر التأميني.

مبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة في 2025

تواصل وزارة القوى العاملة تنفيذ عدد من المبادرات خلال عام 2025 لدعم العمالة غير المنتظمة ماديًا وصحيًا، أبرزها:

  • مبادرة "رعاية" التي تقدم وثائق تأمين على الحياة وإعانات مالية للعمال المسجلين.
  • مبادرة "سلامتك تهمنا" لتوفير أدوات وقاية مجانية للعاملين في مواقع البناء والمصانع.
  • مشروع "التأمين الشامل" الذي يستهدف تسجيل مليون عامل جديد في منظومة التأمين خلال العام الحالي.

كما تعمل الوزارة على التنسيق مع القطاع الخاص لإلزام أصحاب الأعمال بتسجيل العمالة المؤقتة لديهم، لضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية كاملة.

أهمية التسجيل في منظومة التأمين الاجتماعي

يُعد انضمام العمالة غير المنتظمة إلى منظومة التأمين الاجتماعي خطوة بالغة الأهمية، لأنها توفر لهم الأمان المادي والمعيشي في المستقبل، وتمنحهم حماية قانونية تضمن حقوقهم في حالات العجز أو الوفاة أو التقاعد.

كما أن التسجيل يتيح للعاملين الاستفادة من الخدمات المصرفية والتمويلية الرسمية، وفتح حسابات بنكية، والحصول على قروض صغيرة ومتوسطة مدعومة من الدولة.

التأكيد على الالتزام بسداد الاشتراكات

أكدت وزارة القوى العاملة في بيان رسمي، أن الاستمرار في سداد الاشتراكات التأمينية هو الضمان الأساسي لاستمرار الاستفادة من النظام، مشددة على ضرورة الالتزام الدوري بالدفع، وعدم التأخير لتجنب توقف التأمين أو فقدان المستحقات المستقبلية.

كما أوضحت أن هناك تسهيلات كبيرة في الدفع، إذ يمكن السداد شهريًا أو ربع سنوي أو سنوي، بما يتناسب مع دخل العامل.

التأمين على العمالة غير المنتظمة تسجيل العمالة غير المنتظمة 2025 معاش العمالة اليومية كيفية الحصول على رقم تأميني خطوات التسجيل في التأمين الاجتماعي وزارة القوى العاملة تسجيل العمالة معاش العمالة الحرة مبادرة رعاية العمالة غير المنتظمة شروط الحصول على معاش العمالة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

المزيد

