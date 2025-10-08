قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار لمتابعة جودة الخدمات الطبية
شاهد.. لحظة وصل الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة لتخرج دفعة جديدة
قبل انطلاق حفل التخرج.. الرئيس السيسي يلوح بيده للحضور بأكاديمية الشرطة
ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة.. فكيف يضمن ذلك؟
الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس بأكاديمية الشرطة
مصر تستدرج جيبوتي لتحقيق حلم التأهل للمونديال
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموين
بحضور 550 طالبًا| مفتي الجمهورية في ندوة حوارية بالمدرسة الفنية المتقدمة بالقاهرة
بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة
الشكاوى الحكومية تتلقى 13.5 ألف شكوى بشأن الرعاية الصحية في شهر
محافظات

مديرية العمل بالأقصر تصرف منحًا مالية للعمالة غير المنتظمة وتكثف خدماتها الاجتماعية خلال سبتمبر
شمس يونس

 أعلن محمود باسل محمد مدير مديرية العمل بالأقصر عن صرف منح مالية جديدة بإجمالي 61 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، ضمن خطة المديرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم.

وأوضح مدير المديرية أن المنح التي تم صرفها شملت منحة مولود أول وثانٍ بقيمة 26 ألف جنيه لـ13 عاملاً، ومنحة زواج بمبلغ 24 ألف جنيه لـ8 عمال، بالإضافة إلى منحة وفاة بمبلغ 6 آلاف جنيه لعدد 3 عمال من الدرجة الأولى، إلى جانب منحة حالة طبية خاصة بقيمة 5 آلاف جنيه لعامل واحد أجرى عملية جراحية كبرى.

وأشار "باسل" إلى أن هذه الجهود تأتي استمرارًا لخطة وزارة العمل لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة حياتهم.
وأضاف أن مديرية العمل بالأقصر تتابع بشكل دوري الحالات الإنسانية المسجلة لديها، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تأخير، مع دراسة الحالات الطارئة وتقديم الدعم اللازم في أسرع وقت.

وأكد مدير المديرية أن الأقصر تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الرعاية من خلال حصر شامل للعمالة غير المنتظمة في مختلف القطاعات، سواء في البناء أو الزراعة أو الأنشطة الموسمية، لتقديم الدعم المالي والتأميني والصحي بما يحقق الاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مديرية العمل بالأقصر مستمرة في تنفيذ برامج الرعاية المتكاملة للعمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزارة العمل، في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر تكافلًا وعدالة اجتماعية.

ياتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتعزيز جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية
 

