العمل: وفرنا 14 ألف وظيفة ودعم 8 آلاف عامل غير منتظم شمال وجنوب سيناء

أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية اليوم الخميس، على توجيهاته المستمرة إلى مديريتي عمل جنوب وشمال سيناء، لتكثيف الجهود وتنفيذ خطط" الوزارة"، والمشاركة مع كافة المؤسسات المعنية ،في صناعة بيئة عمل لائقة، جاذبة للاستثمار ، تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، ومحققة للأمان الوظيفي للعمال ، وداعمة للفئات الأكثر احتياجاً من العاملين خاصة العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم.

وأشار إلي أن بيئة العمل اللائقة هذه بمثابة أساس من أسس الاستثمار،والتنمية الشاملة التي تشهدها شبه جزيرة سيناء من خلال المشروعات التنموية غير المسبوقة في مختلف المجالات، خاصة الصناعية، و الزراعية، والسياحية، والتعليمية ، وشبكة الطرق والخدمات المتكاملة للمواطنين، والتي تتزايد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، وحتى اليوم ، مستشهداً بإعلان الحكومة تخصيص 10 مليارات جنيه جديدة استثمارات حكومية لتنفيذ مشروعات تنموية داخل "أرض الفيروز سيناء "، بخطة العام المالي 2025-2026.

كوادر ماهرة ومدربة

وقال إن وزارة العمل تكثف جهودها للمشاركة في تقديم الكوادر الماهرة والمدربة لهذه المشروعات القومية التي توفر الآلاف من فرص العمل،عن طريق منظومة التدريب المهني والمراكز الثابتة والمتنقلة في المحافظتين .. وأوضح الوزير جبران أنه وبالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تتواصل جهود التنمية التي لا تتوقف داخل هذه البقعة الغالية من أرض مصر ، والتي ارتوت بدماء الشهداء، وشهدت الانتصارات المجيدة في أكتوبر 1973..وأوضح تلقيه تقريران من مديري مديريتي عمل شمال وجنوب سيناء ، عن نماذج من تلك الجهود المبذولة خلال الفترة من أكتوبر 2024، إلى أكتوبر 2025.. موضحاً تنظيم 47 ندوة توعوية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بمشاركة 1150 من العمال وأصحاب الأعمال ، للتثقيف بمواد القانون التي تعزز من علاقات العمل، وتراعي معايير العمل الدولية ، وتحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية ، وكذلك تنظيم 58 ندوة تثقيفية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في إطار حملات مبادرة "سلامتك تهمنا" التي تطلقها الوزارة في كل المحافظات، والاستمرار في تقديم الاعانات الصحية والاجتماعية والحوادث لـ 8 آلاف و231 من العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل المحافظتين في عدد من المشروعات التنموية.

فرص عمال بسيناء

كما أكد الوزير على نجاح المديريات في توفير 14 الفاً و 76 فرصة عمل من بينهم ذوي همم ، عن طريق تنظيم ملتقيات توظيف بالتعاون مع القطاع الخاص ، وذلك في عام واحد"خلال الفترة المذكورة".