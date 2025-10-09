قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إذاعة جيش الاحتلال: دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة
بعد صعود مصر.. ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026؟
أبرز مباريات اليوم الخميس 9-10-2015 والقنوات الناقلة
السعودية ترحب باتفاق غزة وتطالب بتنفيذ المرحلة الأولى من مقترح ترامب
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يُحافظ على توازنه
لبنان.. عون: نأمل في أن يشكل اتفاق غزة خطوة أولى نحو وقف دائم للنار
هيئة البث الإسرائيلية: ويتكوف وكوشنر يصلان اليوم إلى إسرائيل للتحضير لزيارة ترامب
بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
500 دولار شهريا.. فرص عمل في لبنان لفني الكهرباء وميكانيكي.. لينك التقديم
شوبير عن تأهل منتخب مصر : حالة رضا شديد في الشارع الرياضي
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
البيضاء بـ 63 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل: وفرنا 14 ألف وظيفة ودعم 8 آلاف عامل غير منتظم شمال وجنوب سيناء

وزير العمل
وزير العمل

أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية اليوم الخميس، على توجيهاته المستمرة إلى مديريتي عمل جنوب وشمال سيناء، لتكثيف الجهود وتنفيذ خطط" الوزارة"، والمشاركة مع كافة المؤسسات المعنية ،في صناعة بيئة عمل لائقة، جاذبة للاستثمار ، تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، ومحققة للأمان الوظيفي للعمال ، وداعمة للفئات الأكثر احتياجاً من العاملين خاصة العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم.

وأشار إلي أن بيئة العمل اللائقة هذه بمثابة أساس من أسس الاستثمار،والتنمية الشاملة التي تشهدها شبه جزيرة سيناء من خلال المشروعات التنموية غير المسبوقة في مختلف المجالات، خاصة الصناعية، و الزراعية، والسياحية، والتعليمية ، وشبكة الطرق والخدمات المتكاملة للمواطنين، والتي تتزايد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، وحتى اليوم ، مستشهداً بإعلان الحكومة تخصيص 10 مليارات جنيه جديدة استثمارات حكومية لتنفيذ مشروعات تنموية داخل "أرض الفيروز سيناء "، بخطة العام المالي 2025-2026.

كوادر ماهرة ومدربة

وقال إن وزارة العمل تكثف جهودها للمشاركة في تقديم الكوادر الماهرة والمدربة لهذه المشروعات القومية التي توفر الآلاف من فرص العمل،عن طريق منظومة التدريب المهني والمراكز الثابتة والمتنقلة في المحافظتين  .. وأوضح الوزير جبران أنه وبالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تتواصل جهود التنمية التي لا تتوقف داخل هذه البقعة الغالية من أرض مصر ، والتي ارتوت بدماء الشهداء، وشهدت الانتصارات المجيدة في أكتوبر 1973..وأوضح تلقيه تقريران من مديري مديريتي عمل شمال وجنوب سيناء ، عن نماذج من تلك الجهود المبذولة خلال الفترة من أكتوبر 2024، إلى أكتوبر 2025.. موضحاً  تنظيم 47 ندوة توعوية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بمشاركة 1150 من العمال وأصحاب الأعمال ، للتثقيف بمواد القانون التي تعزز من علاقات العمل، وتراعي معايير العمل الدولية ، وتحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية ، وكذلك تنظيم  58 ندوة تثقيفية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في إطار حملات مبادرة "سلامتك تهمنا"  التي تطلقها الوزارة في كل المحافظات، والاستمرار في تقديم الاعانات الصحية والاجتماعية والحوادث لـ 8 آلاف و231 من العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل المحافظتين في عدد من المشروعات التنموية.

فرص عمال بسيناء

كما أكد الوزير على نجاح المديريات في توفير 14 الفاً و 76 فرصة عمل  من بينهم ذوي همم ، عن طريق تنظيم ملتقيات توظيف بالتعاون مع القطاع الخاص ، وذلك في عام واحد"خلال الفترة المذكورة".

وزارة العمل فرص عمل لابناء سيناء شمال سيناء جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

ترشيحاتنا

عمرو دوارة

خالد جلال ناعيا عمرو دوارة: فقدنا ناقدا ومؤرخا كبيرا للمسرح المصري

محمود ياسين جونيور

محمود ياسين جونيور يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "لينك"

هيبتا

الجزء الثاني من فيلم هيبتا يحقق 3 ملايين جنيه في أول يوم عرض

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد