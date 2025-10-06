وزير العمل: التأمين على العامل يبدأ أول يوم تعيين لحمايته من المخاطر

أجاب إيهاب منصوررئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي على سؤال الاعلامية لميس الحديدي: هل بعد إقرار القانون الجديد هل تختفي الاضرابات العمالية ؟ وهل هي حق لهم ؟ قائلاً : " أتوقع عدم حدوث إضرابات بعد إقرار قانون العمل الجديد والإضراب حق مكفول بموجب الدستور والقانون.



وعلق رئيس إتحاد عمال مصر عبد المنعم الجمل خلال لقاء مع برنامج " الصورة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " النهار " قائلاً : " العمال يصفون الإضراب بأنه "أبغض الحلال و ثقافة العامل في مصر لا تميل إلى الإضراب.

لغينا الحبس.. حوار ساخن بين وزير العمل وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية عن الحبس والغرامات في قانون العمل وزير العمل: لغينا الحبس والمحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى



وإلتقط اطراف الحديث محمد جبران وزير العمل قائلاً : " التأمين على العامل يبدأ من أول يوم لتعيينه والهدف من هذا التأمين هو حماية العامل من أي مخاطر محتملة".



وقاطعه المهندس محمد البهي عضو إتحاد الصناعات قائلاً : " إنشاء ملف تأميني للعامل يُعد أمرًا بالغ الصعوبة و يجب مراجعة نص التأمين على العمالة في قانون العمل الجديد"

واشاد الجمل من جانبه بإدراج العمالة غير المنتظمة في القانون خطوة إيجابية.



وإختتم وزير العمل قائلاً : " نسعى لتطبيق القانون بعدالة على جميع الأطراف وأن أي قرار وزاري يصدر لتنفيذ القانون سيكون بالتشاور و سأكون رقيبًا على نفسي في تطبيق القانون.