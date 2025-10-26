قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: العصر الرقمي وما شهده من انفتاح ساهم بانتشار الأفكار الإلحادية
قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 بالدوري الإسباني
أحمد موسى: مصر تبني من أجل الاستقرار .. ونحلم بمشروع يليق بتاريخها وحضارتها
الاحتلال يقتحم بلدة الرام ومحيط قلنديا.. وإصابة 12 جنديا إسرائيليا قرب حدود غزة
أحمد موسى: السبت.. مصر على موعد مع افتتاح أكبر متحف في الألفية
موعد إجازة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .. أسعار التذاكر وطريقة الحجز
تفاصيل مواد سنة أولى بكالوريا.. ماذا يدرس الطلاب هذا العام؟
هل يجوز للزوجة شراء الذهب من مصروف البيت؟.. أمين الإفتاء يجيب
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. ارتفاع بورصات مصر وقطر وتراجع السعودية والكويت
هيتجنن وينزل الملعب.. شوبير يطمئن الجماهير علي حالة إمام عاشور
قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025
رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025
عبد العزيز جمال

يترقب أصحاب المعاشات  موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، بعد الزيادات الأخيرة التي جرى صرفها بدءاً من شهر يوليو الماضي بنسبة 15% لكل المستفيدين ، بنحو 11 مليون مواطن.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 رسميًا

وكشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه من المقرر أن يبدأ صرف المعاشات في موعدها الطبيعي من يوم 1 نوفمبر 2025، عبر ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، البنوك، إلى جانب استمرار تفعيل خدمات الصرف الإلكتروني والمحافظ الرقمية لتيسير الإجراءات على المستفيدين.

اقرأ أيضًا:

صرف معاش نوفمبر بالزيادة الأخيرة

وكشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر نوفمبر  2025 سيكون في الموعد المحدد قانونا دون أي تغيير، حيث يبدأ الصرف وفق الشرائح المحددة مسبقًا من خلال المنافذ الرسمية. 

وأوضحت أن معاش نوفمبر  يأتي مصحوبًا بالزيادة المقررة التي تم تطبيقها منذ يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

الجدول الزمني لصرف المعاشات

أعلنت الهيئة أن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 سينطلق رسميًا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر  2025، ليستمر حتى نهاية الشهر. 

وتستهدف الهيئة عبر هذا التنظيم ضمان انسيابية عمليات الصرف وتفادي الزحام، مع توفير التسهيلات اللازمة لجميع المستفيدين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

أعداد المستفيدين

أشارت الهيئة إلى أن معاشات نوفمبر سيستفيد منها ما يقرب من 11 مليون مواطن، يتمكنون من الصرف عبر قنوات متعددة تشمل مكاتب البريد، البنوك، ماكينات الصراف الآلي (ATM)، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2025

وفرت الهيئة أماكن متعددة لصرف المعاشات لتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين، وتشمل:

  • منافذ البريد المصري.
  • ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات.
  • فروع البنوك المختلفة.
  • المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات.
  • منافذ شركة "فوري" المنتشرة في القرى والمدن.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية للاستعلام عن قيمة المعاشات بالرقم القومي، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. https://www.nosi.gov.eg/.

خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

للحصول على بيانات المعاش عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول أولًا إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط المخصص من هنـــــــــــــــا.
  2. اختيار الخدمة المراد الحصول عليها وهي "الاستعلام عن بيانات ملف المعاشات".
  3. تسجيل الدخول على الموقع باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بعد استكمال الخطوات السابقة.
  4. إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستفيد أو صاحب المعاش لتأكيد الدخول.
  5. بعد إتمام هذه الخطوات، تظهر مباشرة كافة البيانات الخاصة بالمعاش والقيمة المستحقة.
معاشات نوفمبر موعد صرف معاشات نوفمبر موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة موعد صرف معاشات شهر نوفمبر صرف معاش نوفمبر بالزيادة الأخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

ترشيحاتنا

الصحة اللبنانية: شهيد وإصابتان في غارة إسرائيلية استهدفت الحفير الفوقا

الصحة اللبنانية: شهيد وإصابتان في غارة إسرائيلية استهدفت الحفير الفوقا

أرشيفية

مقتل 5 جنود باكستانيين بهجمات عبر الحدود من أفغانستان

جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

افتتاحية "هآرتس": إسرائيل تمارس تطهيرا عرقيا في الضفة الغربية تحت غطاء رسمي وصمت مؤسسي

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد