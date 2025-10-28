تشغيل 18 مكتب بريد استثنائيًا يوم السبت لصرف معاشات نوفمبر بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، عن تشغيل 18 مكتب بريد بعدد من القرى والمدن بالمحافظة بصفة استثنائية يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025، وذلك لصرف معاشات شهر نوفمبر وتخفيف الزحام على المكاتب خلال أيام الأسبوع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، وحرص الهيئة على التيسير على المواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات.

وأوضحت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي بالإضافة إلى 15 مكتب بريد تعمل بصفة دائمة يوم السبت على مستوى محافظة القليوبية، في إطار خطة الهيئة القومية للبريد لتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم في مواعيدها دون تكدس، وتوفير بيئة مريحة وآمنة داخل المكاتب البريدية.

وأضافت المحافظة أن المكاتب التي ستعمل استثنائيًا يوم السبت تشمل عددًا من المكاتب الحيوية التي تخدم الكثافات السكانية العالية، إلى جانب المكاتب الأساسية التي تعمل بصفة منتظمة يوم السبت على مدار العام.

ومن بين المكاتب التي تعمل بصفة مستمرة يوم السبت داخل محافظة القليوبية: مكتب بريد بنها البلد، كفر الجزار، كفر شكر الفرعي، بهتيم، الخصوص، شبرا الخيمة، باسوس، قليوب المحطة، القناطر الخيرية، الدير، شبين القناطر فرعي، الخانكة الرئيسي، نوبار، قلما، وطوخ.

وأشارت المحافظة إلى أن جميع المكاتب ستبدأ العمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، مع استمرار تقديم كافة الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، ومنها صرف المعاشات، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، وذلك ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كبار السن وتسهيل حصولهم على الخدمات بكل سهولة ويسر، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية لتوفير بيئة آمنة ومنظمة داخل مكاتب البريد.