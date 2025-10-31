هدية مصر للعالم.. موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة

يهتم المواطنون بالتعرف على موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وكيفية مشاهدته عبر شاشات التليفزيون، من خلال القنوات الناقلة، حيث تستعد مصر لاستقبال زعماء وقادة ورؤساء العالم في هذا الحفل الضخم الذي يتوقع أن يبهر العالم، والذي يعكس التطور الكبير الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث يجمع المتحف المصري الكبير بين التاريخ والحداثة من خلال عرض الآثار من خلال الاعتماد على بعض التقنيات الحديثة، لذا يزداد البحث الآن عن موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة.

موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

من المقرر أن يكون موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، غدا السبت 1 نوفمبر 2025، بحضور العديد من رؤساء وقادة العالم؛ من أجل مشاهدة هذا الحدث العظيم، الذي سيكون نقلة حضارية كبيرة للسياحة داخل مصر، ويقع المتحف المصري الكبير بجوار أهرامات الجيزة، والذي يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تلخص الحياة عن حضارة مصر الفرعونية.

ويضم المتحف المصري الكبير قاعات الملك توت عنخ آمون، قاعات العرض الرئيسية، البهو العظيم، الدرج العظيم، متحف مراكب خوفو، الحدائق الخارجية، المناطق التجارية، حيث تجمع هذه الأماكن ما بين عرافة الحضارة المصرية القديمة وروعة التصميم.

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

حرصت العديد من القنوات ووسائل الاعلام المصرية والأجنبية، على نقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، كذلك اطلاق بث مباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ كونه الحدث الأبرز داخل مصر قبل ساعات من افتتاحه.

ويتوقع أن يحظى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بمتابعة إعلامية كبيرة من العديد من القنوات المصرية والعربية والأجنبية، نظرا لأهمية هذا الحدث الضخمة، ولم يتم تحدد عدد القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لكن يتوقع أن تقدم العديد من القوات تغطية لحظية لافتتاح المتحف الكبير منها:

ـ قناة القاهرة الإخبارية.

ـ قناة إكسترا نيوز.

ـ قناة النهار.

ـ القناة الأولى المصرية.

ـ قناة dmc.

ـ قناة الحياة.

كيفية مشاهدة البث المباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

من المتوقع أن توفر القنوات التليفزيونية والمواقع الالكترونية، البث المباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير عبر الصفحات الرسمية، من أجل تيسير متابعة بداية الافتتاح حتى نهايته.

وانتهت محافظتا القاهرة والجيزة من الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ من خلال تحسين الشكل الخاص بالطرق المؤدية للمتحف بالتعاون مع وزارة النقل وكافة المؤسسات.

متى يتم افتتاح المتحف المصري الكبير أمام الجمهور؟

أعلن الموقع الرسمي لـ المتحف المصري الكبير، عن بدء استقبال الجمهور بداية من 4 نوفمبر 2025 من خلال المواعيد التالية:

ابتداء من 4 نوفمبر ما عدا يومي السبت والأربعاء.

ـ مجمع المتحف من الساعة 8.30 صباحا حتى 7 مساء.

ـ قاعات العرض: 9 صباحا حتى 6 مساء.

ـ آخر موعد لشراء التذاكر: 5 مساء.

مواعيد العمل يوم السبت والأربعاء ابتداء من 4 نوفمبر 2025

ـ مجمع المتحف: 8.30 صباحا حتى 10 مساء.

ـ قاعات العرض: 9 صباحا حتى 9 مساء.

ـ آخر موعد لشراء التذكرة: 8 مساء.