قبل ما تفكر في العمرة.. تعرف على تعديلات المملكة في الحصول على تأشيرة السعودية

تزايد اهتمام عدد كبير من المواطنين، بالتعرف على التعديلات الجديدة الخاصة بتأشيرة المملكة العربية السعودية، خاصة للمعتمرين، من أجل الالتزام بالتعليمات الجديدة الخاصة بتأشيرة العمرة، والتي تضمن لك الوجود داخل المملكة بيسر، وتساهم في تسهيل الإجراءات، لكي تستطيع أداء المناسك بكل راحة.

التعديلات الجديدة على تأشيرة السعودية للمعتمرين

كشفت قناة «العربية»، عن عدد من التعديلات الجديدة على تأشيرة السعودية للمعتمرين، التي تطبق بداية من الأسبوع الجاري، وهي إلغاء تأشيرة العمرة بعد 30 يومًا من إصدارها في حال لم يسجل المعتمر الدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

وأشارت القناة، إلى أنه من المتوقع أن يتم تقليص مدة سريان صلاحية التأشيرة من 3 أشهر إلى شهر واحد من تاريخ إصدارها، فيما أوضحت أنه لم يجري أي تعديلا على صلاحية الإقامة عقب وصول المعتمر لأراضي المملكة العربية السعودية، إذ مازالت المدة المحددة 3 أشهر.

طريقة الحصول على تأشيرة العمرة

فيما يخص طريقة الحصول على تأشيرة العمرة بالنسبة للراغبين في الذهاب إلى بيت الله الحرام، فهي تتم عن طريقة منصة نسك، والتي تعد المنصة الرسمية لاستخراج تأشيرات الدخول لأراضي المملكة العربية السعودية، وإليكم طريقة استخراج تأشيرة العمرة عبر منصة نسك من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول على منصة نسك من أجل استخراج تأشيرة الدخول للمملكة العربية السعودية.

ـ إنشاء حساب عبر منصة نسك، من خلال إدخال بيانات بشكل صحيح، لكي تستطيع استخراج التأشيرة.

ـ حدد البلد الخاصة بك، ثم قم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بك في الخانات المخصصة.

ـ انقر على أيقونة تأكيد البيانات بعد كتابتها بشكل صحيح.

ـ انقر على أيقونة حجز تصريح للعمرة، ثم حدد موعد الزيارة للمملكة العربية السعودية.

ـ تظهر أمامك خيارات الدفع لرسوم تأشيرة العمرة.

ـ تأكيد الحجز، وانتظر إصدارة تأشيرة العمرة الخاصة بك.

رابط منصة نسك للحصول على تأشيرة العمرة

يدخل الفرد على رابط منصة نسك للحصول على تأشيرة العمرة من خلال الضغط هنــــــــا، حيث يتوجه الفرد إلى الصفحة الرئيسية الخاصة باستخراج تأشيرة العمرة، من خلال اتباع الخطوات المذكورة في الأعلى من أجل الحصول على تأشيرة العمرة التي تستمر لمدة 30 يومًا بعد التعديلات الجديدة.