قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي الاسكندرية-القاهرة
زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد يعد: سنقضي على الإسلاموفوبيا.. ولن يخاف أحد من الإسلام
حرامي وتاجر مخدرات.. تايلاند تعتقل إسرائيليًا بتهمة السطو المسلح
إبراهيم عبد الجواد يكشف المرشح الأول لتدريب الزمالك
البيت الأبيض يرفع الضغط على مادورو.. ترامب يدرس خيارات عسكرية لإزاحته
أمريكا تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها مع استمرار الجمود بين الحزبين
زهران ممداني: سنقف أمام الضرائب التي يفرضها ترامب
وزير الخارجية: مصر ترفض تقسيم السودان وتؤكد موقفها الثابت في دعم الحل السياسي
إبراهيم عبد الجواد يكشف عن صفقة لبيع حسام عبد المجيد.. تفاصيل
أول تعليق من باراك أوباما بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
حب خيالي يدمر زواجًا حقيقيًا.. سلمى ترفع دعوى طلاق للضرر بعد أن اختار زوجها دمية "أمينة"
رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قبل ما تفكر في العمرة.. تعرف على تعديلات المملكة في الحصول على تأشيرة السعودية

تأشيرة العمرة
تأشيرة العمرة
خالد يوسف

تزايد اهتمام عدد كبير من المواطنين، بالتعرف على التعديلات الجديدة الخاصة بتأشيرة المملكة العربية السعودية، خاصة للمعتمرين، من أجل الالتزام بالتعليمات الجديدة الخاصة بتأشيرة العمرة، والتي تضمن لك الوجود داخل المملكة بيسر، وتساهم في تسهيل الإجراءات، لكي تستطيع أداء المناسك بكل راحة.

التعديلات الجديدة على تأشيرة السعودية للمعتمرين

كشفت قناة «العربية»، عن عدد من التعديلات الجديدة على تأشيرة السعودية للمعتمرين، التي تطبق بداية من الأسبوع الجاري، وهي إلغاء تأشيرة العمرة بعد 30 يومًا من إصدارها في حال لم يسجل المعتمر الدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

وأشارت القناة، إلى أنه من المتوقع أن يتم تقليص مدة سريان صلاحية التأشيرة من 3 أشهر إلى شهر واحد من تاريخ إصدارها، فيما أوضحت أنه لم يجري أي تعديلا على صلاحية الإقامة عقب وصول المعتمر لأراضي المملكة العربية السعودية، إذ مازالت المدة المحددة 3 أشهر.

طريقة الحصول على تأشيرة العمرة

فيما يخص طريقة الحصول على تأشيرة العمرة بالنسبة للراغبين في الذهاب إلى بيت الله الحرام، فهي تتم عن طريقة منصة نسك، والتي تعد المنصة الرسمية لاستخراج تأشيرات الدخول لأراضي المملكة العربية السعودية، وإليكم طريقة استخراج تأشيرة العمرة عبر منصة نسك من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول على منصة نسك من أجل استخراج تأشيرة الدخول للمملكة العربية السعودية.

ـ إنشاء حساب عبر منصة نسك، من خلال إدخال بيانات بشكل صحيح، لكي تستطيع استخراج التأشيرة.

ـ حدد البلد الخاصة بك، ثم قم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بك في الخانات المخصصة.

ـ انقر على أيقونة تأكيد البيانات بعد كتابتها بشكل صحيح.

ـ انقر على أيقونة حجز تصريح للعمرة، ثم حدد موعد الزيارة للمملكة العربية السعودية.

ـ تظهر أمامك خيارات الدفع لرسوم تأشيرة العمرة.

ـ تأكيد الحجز، وانتظر إصدارة تأشيرة العمرة الخاصة بك.

رابط منصة نسك للحصول على تأشيرة العمرة

يدخل الفرد على رابط منصة نسك للحصول على تأشيرة العمرة من خلال الضغط هنــــــــا، حيث يتوجه الفرد إلى الصفحة الرئيسية الخاصة باستخراج تأشيرة العمرة، من خلال اتباع الخطوات المذكورة في الأعلى من أجل الحصول على تأشيرة العمرة التي تستمر لمدة 30 يومًا بعد التعديلات الجديدة.

تأشيرة المملكة العربية السعودية تأشيرة السعودية للمعتمرين المعتمر تأشيرة العمرة منصة نسك تأشيرة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

الأهلي والزمالك وبيراميدز

مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

إنجازات بالمحافظات | الزراعة: ندوات إرشادية للفلاحين قبل بدء موسم القمح

الجناح المصري المُشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة

تعرف على تصميم الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2025)

بطولة الجولف

مصر على خريطة الجولف العالمية.. انطلاق بطولة البحر الأحمر تتويج لسلسلة من البطولات.. وعمر هشام محطة جديدة نحو العالمية

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد