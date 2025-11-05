قبل التعرض للغرامات.. خطوات تسجيل فاتورة الغاز الطبيعي شهر نوفمبر 2025

تزايدت خلال الساعات الأخيرة، معدلات البحث على جوجل حول الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2025 إلكترونيًا، حيث يسعى المواطنون إلى معرفة قيمة الفاتورة وطريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بكل سهولة دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركات، بالتزامن مع بدء فترة تسجيل قراءات العدادات وسداد الفواتير الشهرية.

خطوات تسجيل فاتورة الغاز الطبيعي شهر نوفمبر 2025

أكدت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي، إحدى شركات قطاع البترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن تسجيل القراءة متاح طوال الأسبوع الأول من كل شهر، ويفضل إدخالها في أقرب وقت لتجنب احتساب متوسط استهلاك تقديري، ويمكن تسجيل القراءة عبر الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد

ـ الضغط على أيقونة «تسجيل قراءة عداد الغاز».

ـ إدخال رقم الحساب أو الرقم التعريفي المدون على الفاتورة.

ـ كتابة القراءة الحالية الظاهرة على عداد الغاز بدقة.

ـ الضغط على زر «إرسال» لتأكيد تسجيل القراءة.

وأكدت الشركة أهمية تسجيل القراءة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، لضمان دقة احتساب الفاتورة الشهرية.

طرق تسجيل قراءة الغاز الطبيعي

أتاحت شركة «بتروتريد» أكثر من وسيلة رقمية لتسجيل القراءة الشهرية بسهولة، وتشمل ما يلي:

ـ تطبيق الهاتف المحمول «بتروميتر».

ـ تطبيق بتروتريد الرسمي المتاح على الهواتف الذكية.

ـ خدمة الرد الصوتي التفاعلي على الأرقام (5727) للموبايل.

ـ التواصل المباشر مع المحصل أثناء جولاته الشهرية.

ـ التسجيل من خلال فروع الشركة المنتشرة بالمحافظات.

موعد سداد فاتورة الغاز لشهر نوفمبر 2025

حددت شركة بتروتريد فترة سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر من 1 حتى 27 نوفمبر 2025، سواء إلكترونيًا أو نقدًا من خلال المحصلين أو فروع الشركة.

وشددت على ضرورة الالتزام بمواعيد السداد لتجنب تطبيق غرامة تأخير تصل إلى 20% من قيمة الفاتورة وفقًا للوائح المعمول بها.

خطوات سداد فاتورة الغاز إلكترونيًا

وعن خطوات سداد فاتورة الغاز إلكترونيًا، فإنه يمكن إتمام العملية من خلال موقع الشركة الرسمي باتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى موقع بتروتريد.

ـ اختيار خدمة «الاستعلام عن الفاتورة».

ـ إدخال رقم الحساب أو الرقم التعريفي.

ـ مراجعة قيمة الاستهلاك والمبلغ المستحق.

ـ اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة (بطاقة بنكية ـ محفظة إلكترونية ـ تطبيق بتروتريد) وإتمام السداد.

ـ كما يمكن سداد الفاتورة عبر منافذ التحصيل الإلكتروني مثل فوري، أمان، Bee، أو المحافظ البنكية المختلفة.

وأكدت شركة بتروتريد، أن استمرارها في تطوير خدماتها الإلكترونية يأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة التحول الرقمي في قطاع البترول والمرافق العامة، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتقليل التكدس في مكاتب الخدمات.

وأوضحت أن المنظومة الرقمية الجديدة ساعدت في رفع كفاءة التحصيل وتقليل الأخطاء الناتجة عن التسجيل اليدوي، مما يعزز الثقة بين الشركة والعملاء.