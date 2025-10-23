مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أكتوبر في القاهرة والمحافظات

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس ٢٣ أكتوبر 2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

موعد أذان الفجر: 05:35 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:39 ظهرًا

موعد أذان العصر: 3:51 عصرًا

موعد أذان المغرب: 6:16 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:34 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 05:41 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:45 ظهرًا

موعد أذان العصر: 3:55 عصرًا

موعد أذان المغرب: 6:20 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:39 مساء.

مواقيت الصلاة في السويس

موعد أذان الفجر: 05:30 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:34 ظهرًا

موعد أذان العصر: 3:46 عصرًا

موعد أذان المغرب: 6:11 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:29 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر: 05:27 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:33 ظهرًا

موعد أذان العصر: 3:49 عصرًا

موعد أذان المغرب: 6:15 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:29 مساء.

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

‎• موعد أذان الفجر 5:24 ص

‎• موعد الشروق: 6:49 ص

• موعد أذان الظهر: 12:29 م

• موعد أذان العصر: 3:43 م

• موعد أذان المغرب: 6:09 م

• موعد أذان العشاء: 7:24 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر: 5:23 ص

• موعد الشروق: 6:48 ص

• موعد أذان الظهر: 12:27 م

• موعد أذان العصر: 3:41 م

• موعد أذان المغرب: 6:06 م

• موعد أذان العشاء: 7:22 م