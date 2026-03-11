محافظ كفرالشيخ يتفقد مدرسة الدمرداش للتعليم الأساسي بالرياض | صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مدرسة الدكتور الدمرداش للتعليم الأساسي بمدينة الرياض، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، حيث تضم المدرسة 21 فصلًا وعددا من المعامل والأنشطة، بقوة 906 طالبًا وطالبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، تنفيذ خطة المناهج التعليمية، وتفعيل الأنشطة المدرسية المختلفة للطلاب، والاهتمام بالموهوبين، ومتابعة سجل المعلم بكل فصل، وتفعيل لائحة الانضباط، وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتم متابعة سير العملية التعليمية بصفة منتظمة، لتحقيق جودة التعليم بالمدارس، وتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة، لضمان انتظام الدراسة وتنفيذ خطة المناهج.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن التعليم أساس بناء المستقبل ويحظى باهتمام الدولة، مؤكدًا أن المحافظة تسعى لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بالوسائل التعليمية الحديثة، لتحقيق أفضل مستويات التعلم للطلاب.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتكثيف المرور على المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم، وتوفير المناخ الملائم للتعليم، وتحفيز أبنائنا الطلاب على تحقيق أعلى معدلات التفوق.