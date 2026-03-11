رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد معاهد بيلا | صور

أجرى الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمعاهد سمير حرب الابتدائي، وكفر العجمي الابتدائي، التابعان لإدارة بيلا التعليمية الأزهرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للعملية التعليمية؛ للاطمئنان على مدى انتظام سير الدراسة داخل معاهد المنطقة.

وخلال جولته، حرص رئيس المنطقة على تفقد عدد من الفصول الدراسية، لمتابعة مستوى الانضباط داخل الفصول، والتأكد من التزام الطلاب بالحضور وانتظام العملية التعليمية.

كما تابع طرق تحضير المعلمين، وتواجد القوى العاملة بالمعاهد، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة تعليمية جادة ومحفزة على التحصيل العلمي، كما حث الجميع على الاجتهاد والمثابرة، والالتزام بالقيم والسلوكيات الأزهرية التي تُجسّد رسالة الأزهر الشريف في نشر العلم والوسطية.

وأكد الشيخ عبد اللطيف طلحة، خلال جولته، أن الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة أداء المعاهد الأزهرية والوقوف على أي معوقات قد تواجه العملية التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أفضل مستويات الأداء داخل معاهد المنطقة.