بحث الملفات المتعلقة بتعزيز النشاط التجاري ودعم الاستثمار ببورسعيد

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، محمد سعدة السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز النشاط التجاري ودعم مناخ الاستثمار بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية

وخلال اللقاء، أكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الغرفة التجارية، بما يسهم في دعم التجار وتحفيز الحركة التجارية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه القطاع التجاري، في إطار توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار

من جانبه، أشاد محمد سعدة بجهود محافظ بورسعيد في تطوير البنية التحتية وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدعم الأنشطة التجارية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

كما تناول اللقاء بحث عدد من المقترحات والموضوعات التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للتجار، وتعزيز دور الغرفة التجارية في دعم مجتمع الأعمال بمحافظة بورسعيد.