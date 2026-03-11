محافظ دمياط يتابع منظومة العمل بالمخابز لانتاج الخبز البلدى المدعم

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، أحد المخابز البلدية بمدينة كفر سعد ، و ذلك فى إطار متابعته الدورية لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك بحضور مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد

حيث تابع " المحافظ " منظومة العمل بالمخبز لانتاج الخبز البلدى المدعم وتوافر الدقيق و انتظام عملية الإنتاج التى تتم آلياً ، واطمأن على مدى الالتزام بانتاج رغيف الخبز طبقًا للمواصفات والاوزان المحددة .

وخلال الزيارة،، حرص " محافظ دمياط " على التواصل مع المواطنين، للاطمئنان على توافر الخبز بالجودة المطلوبة ، كما ناقش عدد من المطالب التى تقدم بها بعض الاهالى مؤكدًا على التنسيق مع الجهات المعنية لبحثها فورًا