محافظ دمياط يبحث مع أعضاء الغرفة التجارية إطلاق منافذ بيع بسعر الجملة

ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعا موسعا بمقر الغرفة التجارية، مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد فايد وعدد كبير من التجار .

أكد محافظ دمياط فى بداية اللقاء على ترحيبه بهذا اللقاء المهم ، والذى يُعد بداية قوية ومهمة لتعاون وثيق لخدمة المحافظة والمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الفترة وفى ظل الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب تكاتف الجهود وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وبحث الدكتور حسام الدين فوزى، آلية إطلاق منافذ بيع مواد غذائية بأسعار الجملة بالشوارع بالتعاون مع مؤسسات الدولة ، موجهًا تعليماته إلى الغرفة التجارية ومديرية التموين، ببدء وضع خطة مشتركة للتنفيذ على أن تتم بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة ، وذلك لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

حضر اللقاء نائبا رئيس الغرفة أيمن رخا وتامر اباظه عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية وعدد.من أعضاء مجلس إدارة الغرفه التجارية بدمياط ومجدي عامر وكيل وزارة التموين، وعدد من المستوردين والتجار .