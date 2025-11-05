قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025

وظائف وزارة الثقافة 2025
وظائف وزارة الثقافة 2025
خالد يوسف

أعلنت وزارة الثقافة صباح اليوم، عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف القيادية الشاغرة لديها، في عدد من التخصصات المختلفة وذلك فى الدرجات الممتازة والعالية ومدير عام، موضحة المستندات المطلوبة وآخر موعد للتقديم، الذي يستمر على مدار شهر من تاريخ الإعلان.

تخصصات وظائف وزارة الثقافة 2025

تشمل وظائف وزارة الثقافة الشاغرة 2025 ما يلي:

ـ الوكيل الدائم.

ـ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

ـ رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

ـ مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

ـ مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

ـ مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

ـ مدير عام الإدارة العامة للأمن.

ـ مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.

ـ مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.

ـ مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.

ـ مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

ـ مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.

ـ مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

ـ مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

ـ مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

ـ مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الثقافة

تتطلب وظائف وزارة الثقافة 2025 المستندات التالية:

ـ بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم وموضح به المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.

ـ 10 صور شخصية حديثة مقاس «4×6».

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ صورة طبق الأصل من تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات السابقة «2023-2024-2025» معتمدة ومختومة للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.

ـ إفادة قانونية بعدم الإحالة لأي من المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل معتمدة ومختومة من الشئون القانونية للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.

ـ بيان بأبرز الإنجازات والاسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك وأي بيانات يرى المتقدم إضافتها.

ـ مقترح تطوير العمل بالوظيفة المطلوب شغلها طبقاً لقرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017 م بشأن نموذج مقترح التطوير.

ـ شهادة ثبوت عدم تعاطى المخدرات من صندوق مكافحة الإدمان وتعاطى المخدرات -المعامل المركزية بوازرة الصحة.

ـ سيرة ذاتية تشمل الخبرة النوعية والزمنية.

ـ بيان بالعلاوات التشجيعية معتمد ومختوم للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.

خطوات التقديم على وظائف وزارة الثقافة

يقدم الطلب بالنموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات سالفة الذكر وتسلم باليد باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالدور السادس بمبنى وزارة الثقافة بالحي الحكومي - العاصمة الإدارية الجديدة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1ظهرًا، ويستمر التقديم حتى 3 ديسمبر المقبل.

يجب يكون ملف التقديم أصل+ 6 نسخ مصورة من الملف بالكامل وترفع المستندات على أسطوانة مدمجة CD.

