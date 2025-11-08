قبل لقاء ترامب.. تفاصيل رفع اسم "أحمد الشرع" من قوائم الإرهاب

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تطورات لافتة تتعلق برفع العقوبات الأمريكية عن أحمد الشرع، وذلك قبيل الاجتماع المقرر عقده مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين المقبل.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن وزارة الخزانة الأمريكية أزالت اسم الشرع من قوائم الإرهاب والعقوبات، بعد أن كان مدرجًا فيها لسنوات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من القرارات الدولية المماثلة، حيث سبق أن رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عنه، كما أقر مجلس الأمن بإزالة اسمه من القائمة السوداء.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا واسعة داخل مجلس الأمن لإقرار القرار، رغم تحفظ الصين التي امتنعت عن التصويت رغبةً في تحقيق مصالح خاصة، مضيفًا أن 14 دولة من أصل 15 عضوًا في المجلس وافقت على رفع اسم الشرع من قوائم الإرهاب.

ونوه بأن الشرع كانت شرعيته السياسية والعسكرية قائمة سابقاً على معاداة الولايات المتحدة واتهامه بالارتباط بتنظيمات متطرفة مثل "جبهة النصرة"، يستعد حاليًا للانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.