الديهي لرئيس تحرير BBC : إذا كان لديك ذرة مهنية فلتعتذر وتستقيل

وجه الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على تغطية بي بي سي لاغتصاب أسير فلسطيني، حيث بررت الوحشية بعبارة مزاعم إساءة معاملة.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية “تن”، "بي بي سي تدعم التطهير العرقي وممارسات إسرائيل العنصرية وتعذيب الأسرى، بي بي سي أصبحت عدوة للموضوعية والحق تحت ستار الصحافة المهنية والإعلام المهني".



وأضاف "أنا بتكلم بأمانة مهنية وإسرائيل نفسها أذاعت الفيديو المسرب وخرج نتنياهو وقال ده يوم أسود نتيجة تسريب هذا الفيديو كل ده والبي بي سي تطعن في الرواية الفلسطينية وتدعم الرواية الإسرائيلية رغم اعتراف إسرائيل نفسها".



وتابع "بقول لرئيس تحرير البي بي سي إذا كان لديك ذرة مهنية فلتعتذر وتستقيل، أنت تحاول أن تضلل المشاهد والقاري كل مشاهدي وسائل الاعلام العالمية أخبارها فيها سم قاتل".



واستطرد "البي بي سي تحاول أن تغسل العار ضاربة بعرض الحائط كل المبادئ الإنسانية والأخلاقية ولذلك لدينا كل الغضب منها".