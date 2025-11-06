د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

في الوقت الذي أصبحت فيه شبكة الإنترنت فضاءً مفتوحًا للتواصل والمعرفة والعمل يختبئ في أعماقها عالم آخر مظلم يُعرف بـ الإنترنت الأسود أو الدارك ويب (Dark Web) وهو الجانب السري والخفي من الشبكة الذي لا تصل إليه محركات البحث التقليدية ولا يمكن دخوله إلا عبر برامج خاصة مثل تور (Tor). هذا العالم الموازي الذي لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدي هو موطن الفوضى الإلكترونية بكل معانيها.

الإنترنت الأسود هو جزء من شبكة الإنترنت العميقة التي لا تُفهرس من قبل محركات البحث مثل "جوجل" و"بينج". لكن بخلاف الإنترنت العميق الذي يضم بيانات آمنة كحسابات البنوك أو قواعد البيانات الجامعية، فإن الإنترنت الأسود يُستخدم غالبًا لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية حيث تُباع فيه الأسلحة والمخدرات والعملات المزيفة والبيانات المسروقة وحتى تُدار من خلاله عمليات تجسس وتجنيد إلكتروني.

يدخل الإنترنت الأسود في منطقة رمادية قانونيًا وأخلاقيًا، إذ لا توجد فيه رقابة ولا هوية واضحة للمستخدمين، فكل شيء يتم عبر التشفير الكامل وإخفاء العناوين.

هذه البيئة المظلمة جعلت منه ملاذًا للهاربين من العدالة ومسرحًا للجريمة الإلكترونية العابرة للحدود. لكن الأخطر أن هذا الفضاء لا يقتصر على تجارة الممنوعات، بل يمتد إلى الجرائم البشرية البشعة مثل شبكات الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال وبيع الأعضاء البشرية في أسواق رقمية سرية تُدار كأنها مؤسسات تجارية منظمة.

تشير تقديرات حديثة صادرة عن مؤسسات أمنية دولية إلى أن حجم التعاملات المالية عبر الإنترنت الأسود يتجاوز مليارات الدولارات سنويًا، وغالبًا ما تُجرى هذه الصفقات باستخدام العملات المشفّرة مثل "البيتكوين"، التي تضمن عدم تتبع مصدر الأموال أو الجهة المستفيدة منها. وبذلك يتحول هذا العالم إلى إقتصاد موازٍ يعمل في الظل تغذيه الفوضى ويقوده غياب الأخلاق.

ولا تقف خطورة الإنترنت الأسود عند حدود الأفراد، بل تمتد لتصبح تهديدًا للأمن القومي للدول. فمن خلاله تُدار حملات التضليل والهجمات السيبرانية، وتسريب الوثائق الحساسة وترويج الفكر المتطرف.

وأؤكد من خلال هذا أنه ساحة حرب رقمية غير معلنة تتصارع فيها الدول والجماعات في صمت وتُرسم من خلالها خرائط نفوذ جديدة داخل الفضاء الإلكتروني.

ورغم أن الإنترنت الأسود يُقدَّم أحيانًا على أنه ملجأ للحرية بعيدًا عن رقابة الحكومات والشركات الكبرى، فإن الحقيقة أكثر تعقيدًا. فذلك الفضاء المظلم لم يعد ساحة للباحثين عن الخصوصية، بل أصبح مرتعًا للجريمة المنظمة تُنتهك فيه كل القوانين، وتُباع فيه المعلومات كما تُباع السلع في الأسواق.

كل شيء قابل للبيع هناك من بيانات الأفراد إلى برمجيات القرصنة، ومن جوازات السفر المزيفة إلى الوثائق السرية المسروقة من مؤسسات كبرى.

لقد تحوّل الإنترنت الأسود إلى دولة موازية بلا دستور تحكمها شريعة المال والخداع. لا هوية فيها ولا ضمير، فكل مستخدم يمكن أن يتخفّى خلف آلاف العناوين الإلكترونية ليصبح قاتلًا أو تاجرًا أو ضحية في آنٍ واحد. وما يثير الفزع أن هذا العالم لا يحتاج إلى عبقرية تقنية لدخوله، بل إلى بضع خطوات وفضولٍ قاتل، لتُفتح أمام الزائر أبوابٌ لا يمكن إغلاقها بسهولة.

ورغم الجهود الدولية المتزايدة لمحاصرته إلا أن الإنترنت الأسود يظل دائم التجدد كالأفعى التي تُبدّل جلدها كلما اقتربت يدٌ من الإمساك بها. كلما أُغلق موقع أو سقطت شبكة وُلدت أخرى أكثر احترافًا وأكثر قدرة على التمويه. هذه الطبيعة المتحوّلة جعلت مكافحته سباقًا مع الظل حيث لا يمكن ملاحقة ما لا يُرى ولا يُحدَّد.

غير أن الأخطر من هذا كله هو التأثير النفسي والفكري الذي يتركه هذا الفضاء على من يغامر بالتوغل فيه. فبعض الشباب ينجذب إليه بدافع الفضول ثم يجد نفسه وسط محتوى صادمٍ وقاسٍ يتجاوز حدود المألوف والإنساني. هناك تُهدم الحواجز الأخلاقية وتُشوَّه الفطرة الإنسانية تدريجيًا حتى يصبح العنف أو الإنحراف أمرًا اعتياديًا. وهكذا لا يُهدد الإنترنت الأسود الأنظمة الأمنية فحسب، بل يهدد البنية الأخلاقية للمجتمع بأسره.

إن العالم اليوم يقف أمام مفارقة مريرة التكنولوجيا التي صُنعت لتحرير الإنسان أصبحت في بعض جوانبها أداة لاستعباده. فبينما يعيش العالم على سطح الإنترنت في فضاء من التواصل والإبداع تنمو في أعماقه طبقة مظلمة تُغذّي الكراهية والفساد والتطرّف. هذا التناقض يعكس مأساة العصر الرقمي الذي منح الإنسان قوة لم يحسن استخدامها، وحريةً لم يتعلم كيف يصونها.

ولعلّ المواجهة الحقيقية تبدأ من تربية الوعي، لا من غلق الأبواب. فكل جدار يُقام في وجه الإنترنت الأسود يمكن تجاوزه بوسيلة تقنية، لكن الجدار الحقيقي هو وعي الإنسان وإيمانه بمسؤوليته الأخلاقية.

إننا بحاجة إلى تربية رقمية جديدة تُعلّم الأجيال أن الإنترنت ليس عالمًا منفصلًا عن الواقع، بل امتدادٌ له وأن الظلمة التي نحاربها في الشبكة هي في حقيقتها ظلمة في داخل النفس البشرية.

ولمواجهة هذا الخطر لا يكفي التشريع أو المراقبة التقنية وحدها. فالمجتمع بحاجة إلى وعي رقمي حقيقي يبدأ من التعليم والإعلام لتربية أجيال تدرك كيف تستخدم الإنترنت بوعي ومسؤولية.

كما أن التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية أصبح ضرورة حتمية لأن الإنترنت الأسود لا يعرف حدودًا جغرافية ولا سيادة وطنية.

الإنترنت الأسود ليس مجرد مساحة خفية في الشبكة، بل هو مرآة مظلمة تعكس الجانب المظلم في النفس البشرية حين تنفلت من القيم والرقابة. ومع اتساع الإعتماد على التكنولوجيا، فإن التحدي الحقيقي ليس في إغلاق هذا العالم، بل في تطهير الإنسان من دوافعه التي تصنعه.