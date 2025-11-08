قنصلية مصر بالرياض: تعطيل العمل غدا الأحد لاستكمال مهام الانتخابات

أعلنت القنصلية العامة المصرية في الرياض تعطيل العمل يوم غدٍ الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، نظرا للإقبال الكبير على التصويت في انتخابات مجلس النواب، واستمرار العمل داخل القنصلية حتى صباح اليوم التالي لإنهاء إجراءات التصويت للمواطنين المصريين المقيمين في المملكة.

أكدت القنصلية، في بيان لها، أن العمل سيُستأنف بشكل طبيعي يوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر، مشيدةً بحرص أبناء الجالية المصرية في السعودية على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، التي عكست وعيهم الوطني وارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم.

أكد شريف النسيري الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن ما شهده العالم خلال الأيام الماضية من مشاهد اصطفاف المصريين في الخارج أمام مقار السفارات والقنصليات للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، يعكس عمق الانتماء الوطني وإيمان المصريين بدورهم في دعم الدولة واستكمال مؤسساتها الدستورية، مشيدة بالإقبال الكبير والتنظيم الحضاري الذي جسّد صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

وأضاف النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، أن المصريين في الداخل تقع على عاتقهم الآن مسؤولية استكمال هذا المشهد الوطني المشرق، من خلال مشاركتهم المكثفة في المرحلة الأولى من الانتخابات المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مشيرا إلى أن كل صوت في صناديق الاقتراع هو رسالة تأييد للاستقرار، ودعم مباشر لمسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج، أن المشاركة الإيجابية لا تُقاس فقط بنسبة الحضور، بل بوعي المواطن بدلالة صوته وأثره في صياغة المستقبل، مؤكدا أن البرلمان المقبل سيكون مرآة حقيقية لإرادة الشعب، كلما زادت المشاركة وتكاتفت الجهود من أجل اختيار من يستحق ثقة المصريين.