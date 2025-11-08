قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
المتحف المصري الكبير: حجز التذاكر أونلاين في العطل الرسمية ونهاية الأسبوع
قبل لقاء ترامب.. تفاصيل رفع اسم "أحمد الشرع" من قوائم الإرهاب
الرقابة المالية: ريادة الأعمال هي النواة الحقيقية للاقتصاد الحديث
تعادل سلبي بين مسار والجيش الملكي المغربي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للسيدات
أخبار العالم

قنصلية مصر بالرياض: تعطيل العمل غدا الأحد لاستكمال مهام الانتخابات

فرناس حفظي

أعلنت القنصلية العامة المصرية في الرياض تعطيل العمل يوم غدٍ الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، نظرا للإقبال الكبير على التصويت في انتخابات مجلس النواب، واستمرار العمل داخل القنصلية حتى صباح اليوم التالي لإنهاء إجراءات التصويت للمواطنين المصريين المقيمين في المملكة.

أكدت القنصلية، في بيان لها، أن العمل سيُستأنف بشكل طبيعي يوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر، مشيدةً بحرص أبناء الجالية المصرية في السعودية على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، التي عكست وعيهم الوطني وارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم.

أكد شريف النسيري الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن ما شهده العالم خلال الأيام الماضية من مشاهد اصطفاف المصريين في الخارج أمام مقار السفارات والقنصليات للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، يعكس عمق الانتماء الوطني وإيمان المصريين بدورهم في دعم الدولة واستكمال مؤسساتها الدستورية، مشيدة بالإقبال الكبير والتنظيم الحضاري الذي جسّد صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

وأضاف النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، أن المصريين في الداخل تقع على عاتقهم الآن مسؤولية استكمال هذا المشهد الوطني المشرق، من خلال مشاركتهم المكثفة في المرحلة الأولى من الانتخابات المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مشيرا إلى أن كل صوت في صناديق الاقتراع هو رسالة تأييد للاستقرار، ودعم مباشر لمسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج، أن المشاركة الإيجابية لا تُقاس فقط بنسبة الحضور، بل بوعي المواطن بدلالة صوته وأثره في صياغة المستقبل، مؤكدا أن البرلمان المقبل سيكون مرآة حقيقية لإرادة الشعب، كلما زادت المشاركة وتكاتفت الجهود من أجل اختيار من يستحق ثقة المصريين.

القنصلية العامة المصرية الرياض انتخابات مجلس النواب الجالية المصرية العملية الانتخابية

بالصور

تويوتا كورولا 2010
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
توينجو 2026
فوائد الشوكولاتة الصحية
فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

