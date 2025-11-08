قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد طرح أغنية محمد منير وويجز.. خاص

تقى الجيزاوي

كشف مصدر مقرب للكينج محمد منير، موعد طرح أحدث أغانيه بمشاركة مطرب الراب ويجز والذى تعد التعاون الأول بينهما.

قال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن أغنية الكينج محمد منير وويجز ستُطرح الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الأغنية مختلفة وتُعد بمثابة مفاجأة للجمهور.
وأوضح المصدر أن الكينج يعكف حالياً على الانتهاء من الأغنية الرسمية لكأس العرب في قطر 2025، والتي سيغنيها "لايف" في افتتاح البطولة شهر ديسمبر المقبل، بجانب التحضير لأغاني ألبومه الجديد.

وغادر الفنان محمد منير  المستشفي اليوم بعد خضوعه لعدة فحوصات طبية ولم يتعرض لوعكة صحية كما تردد خلال الساعات الماضية.

ألبوم محمد منير

وفي موسم الصيف الماضي، طرح محمد منير، ألبومه الجديد «ملامحنا» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 

يضم الألبوم كلمات نخبة من الشعراء، منهم:

هالة زيات، مصطفى حدوتة، منة القيعي، تامر حسين، وكوثر مصطفى، بينما يُشارك في التلحين أسماء لامعة مثل:

أحمد زعيم، عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، والراحل محمد رحيم، في لمسة وفاء خاصة من الكينج.

وفي التوزيع الموسيقي، يشارك كل من:

عمرو عبد الفتاح، أسامة الهندي، بينما يتولى أمير محروس مهام الـMix & Master لضمان أعلى جودة صوتية.

اغنية ملامحنا

وطرح محمد منير أولى أغاني ألبومه «ملامحنا» في شهر يونيو الماضي، ثم أغنية الذوق العالي مع تامر حسني، ثم أغنية أنا الذي. 

أغنية "أنا الذي" للكينج من كلمات الشاعر باسم عادل، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

"أنا الذي" تأتي بعد طرح محمد منير، أغنيتين هما "ملامحنا" ودويتو "الذوق العالي" الذي جمع الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وحقق من خلالهما نجاحا كبيرا وحصدتا إشادات واسعة من الجمهور في كل مكان بالعالم لتتصدر الأغنيتين التريند على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.

