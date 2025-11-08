قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحـتلال: رئيس الأركان التقى عائلة جولدن وأطلعها على التفاصيل المتوفرة لدى الجيش
محمد هنيدي وحمادة هلال أبرز الحضور في عزاء المؤلف أحمد عبدالله
الأمم المتحدة: المدنيون في الفاشر يعيشون فظائع لا يمكن تصورها
ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
فن وثقافة

بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص

محمد منير
محمد منير
تقى الجيزاوي

كشف مصدر مقرب من الكينج محمد منير تطورات حالته الصحية بعد تداول اخبار  تفيد بتعرضه لوعكة صحية.

وقال المصدر فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، ان الفنان محمد منير غادر المستشفي اليوم وذلك بعد خضوعه لعدة فحوصات طبية ، مؤكدا ان الكينج يتمتع بصحة جيدة الأن ولم يتعرض لوعكة صحية كما تردد خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر، أن الكينج، يعكف حاليا على الانتهاء من الأغنية الرسمية لكأس العرب في قطر 2025، والتي سيغنيها “لايف” في افتتاحية البطولة شهر ديسمبر المقبل.

ألبوم محمد منير

وفي موسم الصيف الماضي، طرح محمد منير، ألبومه الجديد «ملامحنا» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 

يضم الألبوم كلمات نخبة من الشعراء، منهم:

هالة زيات، مصطفى حدوتة، منة القيعي، تامر حسين، وكوثر مصطفى، بينما يُشارك في التلحين أسماء لامعة مثل:

أحمد زعيم، عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، والراحل محمد رحيم، في لمسة وفاء خاصة من الكينج.

وفي التوزيع الموسيقي، يشارك كل من:

عمرو عبد الفتاح، أسامة الهندي، بينما يتولى أمير محروس مهام الـMix & Master لضمان أعلى جودة صوتية.

اغنية ملامحنا

وطرح محمد منير أولى أغاني ألبومه «ملامحنا» في شهر يونيو الماضي، ثم أغنية الذوق العالي مع تامر حسني، ثم أغنية أنا الذي. 

أغنية "أنا الذي" للكينج من كلمات الشاعر باسم عادل، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

"أنا الذي" تأتي بعد طرح محمد منير، أغنيتين هما "ملامحنا" ودويتو "الذوق العالي" الذي جمع الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وحقق من خلالهما نجاحا كبيرا وحصدتا إشادات واسعة من الجمهور في كل مكان بالعالم لتتصدر الأغنيتين التريند على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.

