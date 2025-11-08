قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
المتحف المصري الكبير: حجز التذاكر أونلاين في العطل الرسمية ونهاية الأسبوع
قبل لقاء ترامب.. تفاصيل رفع اسم "أحمد الشرع" من قوائم الإرهاب
الرقابة المالية: ريادة الأعمال هي النواة الحقيقية للاقتصاد الحديث
تعادل سلبي بين مسار والجيش الملكي المغربي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للسيدات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، و فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي (حلايب – شلاتين) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 28 20
العاصمة الإدارية 29 18
6 أكتوبر 29 18
بنها 27 19 
دمنهور 27 19 
وادي النطرون 28 20
كفر الشيخ 27 20
المنصورة 27 19 
الزقازيق 28 20 
شبين الكوم 28 19 
طنطا 27 19 
دمياط 27 22 
بورسعيد 27 23 
الإسماعيلية 29 18 
السويس 29 19 
العريش 27 18 
رفح 27 18 
رأس سدر 30 20 
نخل 27 12 
كاترين 25 08 
الطور 29 19 
طابا 28 18 
شرم الشيخ 32 22 
الإسكندرية 27 18 
العلمين 26 17 
مطروح 25 16 
السلوم 24 16 
سيوة 26 13 
رأس غارب 32 22 
الغردقة 31 21 
سفاجا 32 21 
مرسى علم 32 22 
شلاتين 31 21 
حلايب 29 22 
أبو رماد 30 22 
رأس حدربة 29 21 
الفيوم 29 17 
بني سويف 29 16 
المنيا 30 16 
أسيوط 31 17 
سوهاج 33 18 
قنا 35 20 
الأقصر 35 20 
أسوان 36 21 
الوادي الجديد 33 17 
أبوسمبل 34 21

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى 
مكة المكرمة 33 23
المدينة المنورة 32 19
الرياض 28 16
المنامة 30 22 
أبوظبي 32 23 
الدوحة 31 22 
الكويت 31 16
دمشق 26 09 
بيروت 26 22 
عمان 27 15 
القدس 26 15 
غزة 26 21 
بغداد 34 20 
مسقط 30 22 
صنعاء 22 07 
الخرطوم 37 25 
طرابلس 27 18 
تونس 23 14
الجزائر 18 11 
الرباط 21 10 
نواكشوط 34 20

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 21 03
إسطنبول 22 14
إسلام آباد 25 10
نيودلهي 26 14 
جاكرتا 33 25    
بكين 15 04 
كوالالمبور 35 24
طوكيو 17 11 
أثينا 23 17 
روما 18 10 
باريس 13 07 
مدريد 15 05 
برلين 10 05
لندن 15 10
مونتريال 04 01
موسكو 08 04 
نيويورك 15 10
واشنطن 17 09
أديس أبابا 23 09

