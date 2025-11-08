جلاكسي S26 من سامسونج قادم بقوة: شحن فائق وأبرز 6 تطويرات منتظرة

بعد أن اعتمدت سامسونج في سلسلة S25 بشكل كامل على معالجات سنابدراجون، يبدو أن العملاق الكوري سيعود للاعتماد على شرائحه الخاصة مع معالج Exynos 2600 المطوّر بتقنية 2 نانومتر.

تشير التسريبات إلى تفوق Exynos الجديد على سنابدراجون 8 Elite Gen 5 ومعالج Apple A19 Pro، ما ينذر بمنافسة شديدة في الأداء، رغم بقاء قوة المعالج تحت الاختبار عند الاستعمال المطوّل.

شاشة الخصوصية الذكية... حماية تلقائية للمحتوى

ميزة جديدة يتوقع أن تتصدر هواتف Galaxy S26 Ultra وهي وجود شاشة خصوصية ذكية تستطيع إخفاء المحتوى تلقائيًا عند مرور شخص قريب أو مراقبة الشاشة من طرف ثالث.

المستخدم سيستطيع تحديد نوعية المحتوى المخبأ عبر هذه الخاصية، ما يجعل الهاتف الأمثل لمن يهتم بالخصوصية الرقمية.

تصوير ليلي غير مسبوق بفضل كاميرات واسعة الفتحة

تستهدف سامسونج تحسين التصوير الليلي في S26 Ultra عبر تزويد الهاتف بعدسة رئيسية أوسع وفتحة أكبر لاستقبال الضوء، مع جزيرة كاميرات بارزة خلف الجهاز.

هذا سيساعد في التقاط صور أفضل في الإضاءة المنخفضة، إلى جانب تحديثات مرتقبة لمستشعرات التصوير وفق تصريحات مسؤولي الشركة.

شحن سريع بقوة 60 واط لأول مرة في سلسلة S

يشهد عالم شحن الهواتف الذكية تطورًا كبيرًا، والصين سبقت الجميع بسرعات تتجاوز 100 واط. أخيرًا، أعلنت سامسونج أنها ستتخلى عن قوة الشحن الحالية 45 واط، وتعتمد تقنية جديدة بقدرة 60 واط للشحن السلكي في Galaxy S26 Ultra، لتمنح المستخدم تجربة شحن أسرع وأكثر فعالية.

تحسينات جوهرية في الذكاء الاصطناعي على الجهاز

يعد الذكاء الاصطناعي أحد ركائز التغيير القادمة، حيث تؤكد الشركة أن سلسلة S26 ستقدم تجربة مختلفة كليًا تركز على المستخدم، مع تفعيل ميزات استباقية واقتراحات ذكية وتحسين التفاعل التلقائي، إلى جانب خصائص حصرية للسلسلة الرائدة القادمة.

عودة النسخة Plus وتحسين عمر البطارية

بعد أداء ضعيف لسلسلة S25 Edge في السوق، عادت سامسونج لتدفع بجلاكسي S26 Plus، مع توقعات برفع سعة البطارية وتحسين الأداء العام لتلبية احتياجات المستخدمين، وسط شائعات حول مستقبل النسخة Edge وإمكانية تبني البطاريات الكربونية في أجيال قادمة.

سينمح هاتف Galaxy S26 جمهور سامسونج تجربة متميزة تشمل شحن سريع وكاميرا مطوّرة، وشاشة خصوصية ذكية، وذكاء اصطناعي متقدم، مع معالج ثوري في الأداء.

ينتظر التقنية ينتظرون هذا الإصدار بفارغ الصبر لما يحمله من ابتكارات ومواصفات غير مسبوقة.