تكنولوجيا وسيارات

6 هواتف سامسونج سينتهي دعمها .. هل موبايلك من بينها؟

لمياء الياسين

تعد سامسونج من مُصنّعي الهواتف الذكية الذين يُوفّرون لأجهزتهم دعمًا برمجيًا طويل الأمد. لكن هذا الدعم ينتهي عاجلًا أم آجلًا لكل هاتف أو جهاز لوحي، وقد حلّ المصير نفسه بستة أجهزة. جالاكسي، أيّها؟

كشفت سامسونج عن الإصلاحات التي يُقدمها تحديث نوفمبر الأخير، وحدّثت جدول تحديثاتها. وأوضحت أن الأجهزة الستة التالية ستتأثر: لن تتلقى أجهزة جالاكسي أي تحديثات بعد الآن.

جالاكسي S20FE
جالكسي S20FE 5G
جالاكسي M22
جالاكسي M52 5G
جالاكسي W22 5G
جالاكسي تاب أكتيف 3
جدول تحديثات سامسونج لشهر نوفمبر 2025


جالكسي S21 FE 5G، جالكسي S22، جالكسي S22+، جالكسي S22 ألترا، جالكسي S23، جالكسي S23+، جالكسي S23 ألترا، جالكسي S23 FE، جالكسي S24، جالكسي S24+، جالكسي S24 ألترا، جالكسي S24 FE، جالكسي S25، جالكسي S25+، جالكسي S25 ألترا، جالكسي S25

 إيدج، جالكسي S25FE

Galaxy Z Fold4، Galaxy Z Flip4، Galaxy Z Fold5، Galaxy Z Flip5، Galaxy Z Fold6، Galaxy Z Flip6، Galaxy Z Fold7، Galaxy Z Flip7، Galaxy Z Flip7 FE، W23، W23 Flip، W24، W24 Flip، W25، W25 Flip، W26، Galaxy Z Fold Special Edition

جالاكسي A56 5G

نماذج الأعمال: Galaxy A53 5G، Galaxy A54 5G، Galaxy A55 5G، Galaxy Tab Active5 Pro، Galaxy XCover6 Pro، Galaxy XCover7، Galaxy XCover7 Pro

التحديث ربع السنوي

جالكسي S21 5G، جالكسي S21+ 5G، جالكسي S21 ألترا 5G
جالكسي زد فولد3 5G، جالكسي زد فليب3 5G
جالاكسي A13، جالاكسي A13 5G، جالاكسي A23، جالاكسي A23 5G، جالاكسي A33 5G،

 جالاكسي A73 5G

جالاكسي A04، جالاكسي A04S، جالاكسي A04e، جالاكسي A14، جالاكسي A14 5G، جالاكسي A24، جالاكسي A34 5G
جالاكسي A05، جالاكسي A05S، جالاكسي A15، جالاكسي A15 5G، جالاكسي A25 5G، جالاكسي A35 5G
جالاكسي A06، جالاكسي A06 5G، جالاكسي A16، جالاكسي A16 5G، جالاكسي A26 5G، جالاكسي A36 5G
جالاكسي A07، جالاكسي A17، جالاكسي A17 5G
 

