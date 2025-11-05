قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«البنا» حكمًا لمباراة الأهلي وسيراميكا.. و«معروف» يقود الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
ضياء السيد يُوجّه رسالة لإدارة الأهلي: اعتمدوا على الشباب.. المستقبل لهم
أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 5-11-2025
عليه 4 ملايين دولار .. خالد طلعت يعلّق على أزمة الزمالك المالية
هل يجوز جمع الصلاة بسبب ظروف العمل؟.. الإفتاء توضح الحكم
الديهي لرئيس تحرير BBC : إذا كان لديك ذرة مهنية فلتعتذر وتستقيل
إعلامي: أشرف حكيمي قد يغيب عن كأس الأمم الأفريقية بعد الإصابة في الكاحل
التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم
حليف إيلون ماسك .. ترامب يعلن ترشيح «إسحاقمان» لقيادة وكالة ناسا
إيهاب المصري: سيراميكا كليوباترا يستحق تصدّر الدوري.. والأهلي يفتقد إمام عاشور
انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه
خطوة جديدة للتحول الرقمي .. مصلحة الجمارك تكشف تفاصيل نظام «ACI»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دليل 2025 لهواتف الذكية.. أبرز اختيارات العام بين الفلاجشيب وكاميرات التصوير والألعاب

Honor Magic V5
Honor Magic V5
احمد الشريف

يتصدر هاتف Honor Magic V5 قائمة الهواتف الرائدة لعام 2025، بفضل تصميمه النحيف والخامات الفاخرة ومفصل قوي ومعايير IP58/IP59.

يضم الهاتف شاشتين كبيرتين بدقة عالية ودعم القلم الذكي وصوت ستيريو مع Dolby Vision، ما يعزز تجربة الوسائط المتعددة بشكل مذهل.

أفضل قيمة مقابل السعر: Xiaomi Poco F7 Ultra 

يُوصى بهاتف Poco F7 Ultra لعشاق الأداء والراغبين بسعر معقول، فهو مزوّد بأحدث شريحة Snapdragon 8s Gen 4 وذاكرة 12GB، وشاشة AMOLED رائعة مع التصميم العصري وبطارية قوية، ما يجعله اختيارًا متوازنًا لمحبي القوة والسعر الاقتصادي.

يتميز Xiaomi 15 Ultra بكاميرا 50 ميجابيكسل بعدسات متنوعة وليزر للتركيز السريع، وشاشة LTPO OLED بدعم 12 بت وDolby Vision، مع تصميم فريد يجعله الخيار الأول لهواة التصوير في 2025.

هاتف الألعاب الأقوى: Asus ROG Phone 9 Pro يقدم تجربة مخصصة للمحترفين

يعد ROG Phone 9 Pro من Asus الخيار الأمثل لعشاق الألعاب بفضل تجهيزات حصرية مثل مشغلات الألعاب ومبردات نشطة وأداء مذهل مع ذاكرة تصل إلى 24GB، إلى جانب بطارية ضخمة وتجربة صوتية فريدة تناسب المنافسات الطويلة.

يحقق iPhone 17 Pro Max أعلى تقييم في اختبار البطارية بفضل باقة متكاملة من الأداء والتصميم الفاخر، مع عمر استخدام يتجاوز يومين، وتجربة تصوير احترافية وخدمات iOS المتكاملة.

احتلت نسخ Razr الصغيرة موقع الريادة في الهواتف المدمجة، حيث يقدم Razr 60 Ultra مزايا فلاجشيب فاخرة في جسم صغير الحجم، المناسبة لمن يفضل الجيب العملي دون التضحية بالإمكانيات.

هاتف متكامل لجميع الاستخدامات: Xiaomi 15T Pro 

يتميز Xiaomi 15T Pro بتركيبة متوازنة بين الشاشة والأداء والكاميرا والبطارية، ويحقق أعلى تقييم في الفئة المتوسطة بفضل سرعة الشحن وواجهة الاستخدام الجذابة.

دليل GSMArena لأفضل هواتف 2025 يقدم صورة واضحة عن التوجهات التقنية، حيث تبرز المنافسة بين الشركات على التصميم والكاميرا والأداء وتقديم تجارب جديدة للمستخدمين، مع توصية واضحة وفق الفئة وأولوية الاستخدام.

Honor Magic V5 Honor Honor Magic

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

مسن السويس

من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني

اكتشف العطلات الرسمية القادمة في 2025

إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025

ترشيحاتنا

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نواب التنسيقية: جهود برلمانية فاعلة لخدمة المواطن وتمكين الشباب والعمال

نشوى الشريف

نشوى الشريف: ملف العمال والشباب والعمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتي

الإيجار القديم

بعد مد عمل لجان حصر الإيجار القديم.. تعرف على خطة تصنيف الوحدات

بالصور

لماذا يفاقم التوتر الشديد الإكزيما؟.. أسباب علمية تكشف العلاقة بين الضغط النفسي وتهيج الجلد

أسباب تفاقم الإكزيما بسبب التوتر
أسباب تفاقم الإكزيما بسبب التوتر
أسباب تفاقم الإكزيما بسبب التوتر

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد