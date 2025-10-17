بتصميم فاخر ومزايا غامضة.. هونر تطلق ساعتها الجديدة Honor Watch 5 Pro

أعلنت شركة هونر عن ساعتها الذكية الجديدة Watch 5 Pro، التي تأتي بتصميم فاخر وقدرات قوية موجهة للمغامرين، ومحبي اللياقة البدنية، والمهتمين بالصحة.

ورغم مظهرها الأنيق، زودت هونر ساعتها الجديدة بمستوى عال من مقاومة الماء والغبار، حيث حصلت على تصنيفات IP68 وIP69 وIP69K، بالإضافة إلى مقاومة الماء حتى عمق 50 مترا، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في البيئات القاسية والأنشطة الخارجية دون القلق من التلف.

مواصفات ساعة هونر Watch 5 Pro

تأتي ساعة Honor Watch 5 Pro، بشاشة دائرية من نوع AMOLED بقياس 1.5 بوصة، وبدقة 466 × 466 بكسل، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة، ما يضمن رؤية واضحة في مختلف ظروف الإضاءة.

أما من حيث عمر البطارية، فتستمر حتى 15 يوما في وضع البلوتوث، وتنخفض إلى نحو 3 أيام في حال استخدام شريحة eSIM بشكل مستقل، مما يوفر مرونة كبيرة للمستخدمين بحسب احتياجاتهم.

ساعة Honor Watch 5 Pro

تعتمد الساعة بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تم تزويدها بنظام YOYO AI بالتكامل مع منصة DeepSeek، ما يسمح بميزات مثل التفاعل عبر إيماءات المعصم، وتسجيل الصوت وتحويله إلى نص، وتخصيص واجهات الساعة بذكاء، إضافة إلى مدرب شخصي ذكي يساعد المستخدم في تتبع تمارينه وتحسين لياقته البدنية بناء على بياناته.

من الناحية الصحية، تحتوي ساعة هونر Watch 5 Pro على مجموعة مستشعرات لمراقبة المؤشرات الحيوية مثل معدل ضربات القلب، مستوى الأوكسجين في الدم، ضغط الدم، السعرات الحرارية، وحتى تسجيل تخطيط القلب ECG، لتوفير تجربة متكاملة للعناية بالصحة اليومية.

الساعة مزودة بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتدعم تقنيات مثل NFC، بلوتوث 5.2، وتطبيقات رئيسية مثل WeChat، بالإضافة إلى اتصال eSIM المستقل ونظام تحديد مواقع دقيق عبر هوائي ثلاثي التردد، وهي حاصلة على شهادة TÜV Rheinland لضمان الراحة أثناء الاستخدام الطويل.

تتوفر الساعة بعدة ألوان جذابة تحمل أسماء مستوحاة من روح المغامرة مثل Explorer وVoyager وClimber، ويبدأ سعرها من 1599 يوان للنسخة البلوتوث (نحو 224 دولار)، ويصل إلى 1699 يوان للنسخة التي تدعم eSIM (نحو 238 دولار)، مع بدء المبيعات الرسمية في 23 أكتوبر 2025.