بمواصفات خيالية.. هونر تطلق سلسلة التابلت Honor MagicPad 3 بالذكاء الاصطناعي

ستكون هونر أول علامة تجارية تُطلق جهازًا لوحيًا يعمل بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس.

من المقرر إطلاق الجهاز رسميًا، المسمى ماجيك باد 3 برو، إلى جانب سلسلة هواتف ماجيك 8 الرائدة في 17 أكتوبر في الصين.

وأفادت التقارير بأن معالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس قد يحقق ما بين 4.2 و4.4 مليون نقطة على منصة AnTuTu.

والآن، نشر مدوّن تقني صيني قائمة AnTuTu الخاصة بجهاز ماجيك باد 3 برو، محطمًا بذلك الأرقام القياسية بتحقيقه أكثر من 4.3 مليون نقطة.

سجّل جهاز Honor MagicPad 3 Pro نتائج 4,302,345 نقطة على منصة AnTuTu.





مواصفات Honor MagicPad 3 Pro

وفقًا للتقارير، سيحتوي جهاز Honor MagicPad 3 Pro على شاشة LCD مقاس 13.3 بوصة بدقة 3.2K (3200 × 2136 بكسل) ومعدل تحديث 165 هرتز.

وسيعمل الجهاز بنظام Android 16 المستند إلى نظام التشغيل MagicOS 10.

يعمل MagicPad 3 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وبطارية بسعة 12,450 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 66 واط.

أما بالنسبة للتصوير، فقد يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 9 ميجابكسل ومستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل في الخلف.

قد يأتي جهاز MagicPad 3 Pro مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

ومن المتوقع أيضًا أن يأتي مزودًا بثمانية مكبرات صوت ومنفذ USB-C 3.2.

وقد يتوفر بألوان مثل الرمادي النجمي، والذهبي الفاتح العائم، والأبيض القمري.