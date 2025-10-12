قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمين البحوث الإسلاميَّة: الإيمان والعِلم طريقان متكاملان والدِّين لا يتعارض مع حقائق الكون والعقل
وول ستريت جورنال: الفصائل الفلسطينية مستعدة للإفراج عن الرهائن اليوم
فعل يمنعك من غضب الله.. أوصى به النبي
عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية
دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك
تاج فوق رأسي.. صلاح المعداوي يشكر الرئيس السيسي لتعيينه بمجلس الشيوخ
توتر متصاعد.. أفغانستان تعلن مقتـ.ل 58 جنديا باكستانيا وإسلام آباد تتوعد برد قوي
نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ
المستشار الألماني يؤكد حضوره القمة في مصر: نلتزم بتنفيذ اتفاق السلام
بعد تعيينه بالشيوخ.. سيد عبد العال: الرئيس حريص على إثراء الحياة النيابية
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بمواصفات خيالية.. هونر تطلق سلسلة التابلت Honor MagicPad 3 بالذكاء الاصطناعي

لمياء الياسين

ستكون هونر أول علامة تجارية تُطلق جهازًا لوحيًا يعمل بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس. 

من المقرر إطلاق الجهاز رسميًا، المسمى ماجيك باد 3 برو، إلى جانب سلسلة هواتف ماجيك 8 الرائدة في 17 أكتوبر في الصين.

وأفادت التقارير بأن معالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس قد يحقق ما بين 4.2 و4.4 مليون نقطة  على منصة AnTuTu.

والآن، نشر مدوّن تقني صيني قائمة AnTuTu الخاصة بجهاز ماجيك باد 3 برو، محطمًا بذلك الأرقام القياسية بتحقيقه أكثر من 4.3 مليون نقطة.

سجّل جهاز Honor MagicPad 3 Pro نتائج 4,302,345 نقطة على منصة AnTuTu.



مواصفات Honor MagicPad 3 Pro 
وفقًا للتقارير، سيحتوي جهاز Honor MagicPad 3 Pro على شاشة LCD مقاس 13.3 بوصة بدقة 3.2K (3200 × 2136 بكسل) ومعدل تحديث 165 هرتز. 

وسيعمل الجهاز بنظام Android 16 المستند إلى نظام التشغيل MagicOS 10.

يعمل MagicPad 3 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وبطارية بسعة 12,450 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 66 واط. 

أما بالنسبة للتصوير، فقد يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 9 ميجابكسل ومستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل في الخلف.

قد يأتي جهاز MagicPad 3 Pro مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت. 

ومن المتوقع أيضًا أن يأتي مزودًا بثمانية مكبرات صوت ومنفذ USB-C 3.2. 

وقد يتوفر بألوان مثل الرمادي النجمي، والذهبي الفاتح العائم، والأبيض القمري.

