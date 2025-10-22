قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
شاهد .. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «أسوان - أبوسمبل»
تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور
عشرات الأعضاء في الشيوخ الأمريكي يُطالبون ترامب بمعارضة ضم إسرائيل للضفة الغربية
أشرف عبدالعزيز: عبدالله السعيد وقع للزمالك بعد عد الـ 40 مليون جنيه
إصابة 13شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق «أسوان - أبو سمبل» البري
لأول مرة .. محامي زيزو يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك بالأرقام
محامي رمضان صبحي يكشف تطورات قضية الامتحانات
دعاء للميت بالجنة في الثلث الأخير من الليل.. أفضل وقت استجابة
«الغندور» يكشف سبب تأخر الزمالك في تجديد عقد أحمد حمدي
العنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه
هاتف Honor Robot بكاميرا منبثقة يستعد لإطلاق ثوري مطلع العام المقبل

احمد الشريف

تستعد شركة Honor للكشف عن هاتف جديد كلياً يحمل اسم "Honor Robot" خلال العام القادم، ليعيد تعريف مفهوم التصوير الذكي في عالم الهواتف المحمولة بإطلاق كاميرا منبثقة آلية تقدم تجربة تصوير احترافية غير مسبوقة لعشاق التقنية والمحتوى المرئي.

التقنية الجديدة: كيف تعمل آلية الكاميرا المنبثقة؟

يتميز الهاتف الجديد بكاميرا أمامية مخفية تنبثق آلياً من جسم الجهاز عند الحاجة، ما يسمح بالحفاظ على أناقة الشاشة الكاملة دون أي ثقوب أو نوتش تقليدي.

ويُمكن للمستخدم تفعيل الكاميرا عبر ميزة سحب ذكية أو أوامر صوتية، فيما تم تصميم آلية الحركة لتكون فائقة السرعة، مقاومة للتآكل، وتتحمل الاستخدام المكثف في التصوير الذاتي والمكالمات المرئية.

مزايا التصوير والتحديثات الذكية

يقدم Honor Robot تحسينات كبيرة في جودة الصور والفيديوهات بفضل مستشعر فائق الحساسية للضوء وعدسة واسعة الزاوية، مع دعم لخاصية الذكاء الاصطناعي التي تحسن تلقائياً إعدادات الكاميرا بحسب ظروف الإضاءة والمشهد.

كما يتيح النظام إضافة فلاتر ديناميكية ومؤثرات مبتكرة تُلهم صناع المحتوى ومستخدمي تيك توك ويوتيوب لتقديم محتوى أكثر تميزاً وحيوية.

ابتكارات أخرى في الهاتف وتحولات سوق الأجهزة الذكية

لا تقتصر الابتكارات على الكاميرا فقط؛ إذ أفادت Honor أن الهاتف يأتي بأنظمة تبريد نشطة ومعالج قوي يدعم الجيل الخامس 5G وشحن فائق السرعة. 

يهدف الجهاز لجذب شريحة المستخدمين الشغوفة بتجربة التصميم الكامل والشاشة الممتدة من الحافة إلى الحافة مع الحفاظ على سرعة الأداء وثبات البطارية طوال اليوم.

ردود فعل المجتمع التقني والتوقعات المستقبلية

أثار الإعلان الأولي موجة حماس بين متابعي أخبار الهواتف الذكية؛ ويرى المحللون أن خطوة Honor تُحرك المياه الراكدة في سوق التصوير المحمول، وتدفع شركات أخرى لتبني حلول هندسية غير تقليدية في تصميم الكاميرات.

 ويتوقع خبراء المجال أن يتجه مستقبل الهواتف الذكية إلى مزيد من الابتكار في تكنولوجيا الإظهار البصري والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

