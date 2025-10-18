HONOR Magic 8 Pro يتفوّق على عمالقة الهواتف في 5 مزايا حاسمة

كشفت شركة أونور HONOR عن هاتفها الرائد الجديد Magic 8 Pro، الذي لا يمثل مجرد ترقية، بل قفزة نوعية تضعه في صدارة المنافسة العالمية متفوقاً على أبرز العمالقة مثل آيفون وسامسونج في عدة جوانب رئيسية.

ويعتمد هذا التفوق على مزيج من القوة الحاسوبية الهائلة والابتكار في تقنيات البطارية والتصوير والذكاء الاصطناعي.

1. بطارية بحجم عملاق وشحن فائق السرعة

تُعد البطارية النقطة الأقوى في تفوق Magic 8 Pro. حيث يأتي الهاتف ببطارية "سيليكون-كربون" بسعة قياسية تصل إلى 7200 مللي أمبير (في النسخة الصينية)، وهي سعة غير مسبوقة في فئة الهواتف الرائدة التقليدية.

الشحن السلكي: يدعم الهاتف شحناً سلكياً فائق السرعة يصل إلى 120 واط (100 واط للنسخة العالمية).

الشحن اللاسلكي: يدعم شحناً لاسلكياً سريعاً بقوة 80 واط، وهي قوة تفوق سرعة الشحن السلكي في العديد من الهواتف المنافسة.

هذا المزيج يضمن أطول فترة استخدام ممكنة وشحن الهاتف بالكامل في وقت قياسي، مما يلغي القلق بشأن نفاذ البطارية.

2. كاميرا تيليفوتو ليلية بدقة 200 ميجابكسل

يتبنى الهاتف نظام كاميرات ثلاثياً فائق التطور، أبرز ما فيه هو عدسة التيليفوتو (Periscope Telephoto) بدقة مذهلة تبلغ 200 ميجابكسل، وهو رقم لم يُستخدم عادةً للعدسات المقربة.

تصوير ليلي متفوق: تم تصميم هذه الكاميرا بتقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات متقدمة لتحسين التصوير الليلي من مسافات بعيدة (3.7x تقريب بصري)، مما يمنح صوراً واضحة ونقية حتى في ظروف الإضاءة الخافتة.

مستشعر ضخم: تحتوي عدسة التيليفوتو على مستشعر كبير الحجم (1/1.4 بوصة)، مما يتيح تجميع كمية أكبر من الضوء.

3. قوة الأداء مع معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

يأتي Magic 8 Pro مدعوماً بأحدث وأقوى شريحة معالجة في السوق، وهي Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (بدقة تصنيع 3 نانومتر). وقد أظهرت الاختبارات الأولية للهاتف على منصات قياس الأداء (مثل AnTuTu) تفوقاً واضحاً على الهواتف الرائدة الأخرى.

أداء حاسوبي قياسي: يوفر المعالج أداءً قوياً ومستداماً لتشغيل أقوى الألعاب والتطبيقات الثقيلة وتعدد المهام دون أي تباطؤ.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM): يتوفر الهاتف بنسخ تصل إلى 16 جيجابايت RAM وذاكرة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0 السريع.

4. نظام ذكاء اصطناعي متطور YOYO AI وزر مخصص

تعيد أونور تعريف التفاعل مع الهاتف من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام والعتاد.

مساعد YOYO: يعمل المساعد الذكي YOYO الآن كـ "وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التطور" يدعم أكثر من 3000 سيناريو مختلف، ويمكنه تنفيذ مهام متعددة بشكل تلقائي.

زر الذكاء الاصطناعي (AI Key): تم إضافة زر مادي مخصص للذكاء الاصطناعي، يسهّل على المستخدمين الوصول السريع إلى اختصارات ووظائف الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة.

5. شاشة رائدة ومقاومة فائقة IP69

يقدم Magic 8 Pro شاشة عرض مذهلة من نوع LTPO OLED بقياس 6.71 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، تصل درجة سطوعها القصوى إلى 6000 شمعة، مع دعم تقنيات متقدمة لحماية العين.

حماية الشاشة: تأتي الشاشة بطبقة حماية من نوع Giant Rhino Glass.

مقاومة الماء والغبار: يرفع الهاتف معيار المتانة إلى مستوى جديد، حيث يدعم مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68 و IP69/IP69K، مما يجعله مقاوماً ليس فقط للغمر في الماء، بل لضغط ورذاذ الماء العالي أيضاً.