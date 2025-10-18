قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن وبكين تبحثان عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية الهامة
البيت الأبيض: فجر جديد بالشرق الأوسط نأمل أن يتحقق مثله بين روسيا وأوكرانيا
لماذا نقرأ آية الكرسي بعد الصلاة؟.. الرسول أوصى بها لـ 10 أسباب
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 18-10-2025
كيف يتحول الذكاء الاصطناعي إلى خطر يهدد المستخدمين؟.. متخصص يجيب
الأهلي يواجه فاب الكاميروني في نصف نهائي البطولة الإفريقية لليد
سميرة عبد العزيز: مهرجان الموسيقى العربية يحافظ على التراث المصري
محمد رضوان : دوري في مسلسل شاهد قبل الحذف مفاجأة للجمهور| فيديو
هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر
اليوم.. مؤتمر جامعة القاهرة الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بمشاركة وزراء وخبراء
للسيدات.. احرصي على استخدام هذا الزيت لعلاج مشاكل البشرة
العاصمة القطرية الدوحة تستضيف مباحثات السلام بين باكستان وأفغانستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

HONOR Magic 8 Pro يتفوّق على عمالقة الهواتف في 5 مزايا حاسمة

HONOR
HONOR
احمد الشريف

كشفت شركة أونور HONOR عن هاتفها الرائد الجديد Magic 8 Pro، الذي لا يمثل مجرد ترقية، بل قفزة نوعية تضعه في صدارة المنافسة العالمية متفوقاً على أبرز العمالقة مثل آيفون وسامسونج في عدة جوانب رئيسية.

 ويعتمد هذا التفوق على مزيج من القوة الحاسوبية الهائلة والابتكار في تقنيات البطارية والتصوير والذكاء الاصطناعي.

1. بطارية بحجم عملاق وشحن فائق السرعة 

تُعد البطارية النقطة الأقوى في تفوق Magic 8 Pro. حيث يأتي الهاتف ببطارية "سيليكون-كربون" بسعة قياسية تصل إلى 7200 مللي أمبير (في النسخة الصينية)، وهي سعة غير مسبوقة في فئة الهواتف الرائدة التقليدية.

الشحن السلكي: يدعم الهاتف شحناً سلكياً فائق السرعة يصل إلى 120 واط (100 واط للنسخة العالمية).

الشحن اللاسلكي: يدعم شحناً لاسلكياً سريعاً بقوة 80 واط، وهي قوة تفوق سرعة الشحن السلكي في العديد من الهواتف المنافسة.

هذا المزيج يضمن أطول فترة استخدام ممكنة وشحن الهاتف بالكامل في وقت قياسي، مما يلغي القلق بشأن نفاذ البطارية.

2. كاميرا تيليفوتو ليلية بدقة 200 ميجابكسل

يتبنى الهاتف نظام كاميرات ثلاثياً فائق التطور، أبرز ما فيه هو عدسة التيليفوتو (Periscope Telephoto) بدقة مذهلة تبلغ 200 ميجابكسل، وهو رقم لم يُستخدم عادةً للعدسات المقربة.

تصوير ليلي متفوق: تم تصميم هذه الكاميرا بتقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات متقدمة لتحسين التصوير الليلي من مسافات بعيدة (3.7x تقريب بصري)، مما يمنح صوراً واضحة ونقية حتى في ظروف الإضاءة الخافتة.

مستشعر ضخم: تحتوي عدسة التيليفوتو على مستشعر كبير الحجم (1/1.4 بوصة)، مما يتيح تجميع كمية أكبر من الضوء.

3. قوة الأداء مع معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 

يأتي Magic 8 Pro مدعوماً بأحدث وأقوى شريحة معالجة في السوق، وهي Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (بدقة تصنيع 3 نانومتر). وقد أظهرت الاختبارات الأولية للهاتف على منصات قياس الأداء (مثل AnTuTu) تفوقاً واضحاً على الهواتف الرائدة الأخرى.

أداء حاسوبي قياسي: يوفر المعالج أداءً قوياً ومستداماً لتشغيل أقوى الألعاب والتطبيقات الثقيلة وتعدد المهام دون أي تباطؤ.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM): يتوفر الهاتف بنسخ تصل إلى 16 جيجابايت RAM وذاكرة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0 السريع.

4. نظام ذكاء اصطناعي متطور YOYO AI وزر مخصص 

تعيد أونور تعريف التفاعل مع الهاتف من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام والعتاد.

مساعد YOYO: يعمل المساعد الذكي YOYO الآن كـ "وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التطور" يدعم أكثر من 3000 سيناريو مختلف، ويمكنه تنفيذ مهام متعددة بشكل تلقائي.

زر الذكاء الاصطناعي (AI Key): تم إضافة زر مادي مخصص للذكاء الاصطناعي، يسهّل على المستخدمين الوصول السريع إلى اختصارات ووظائف الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة.

5. شاشة رائدة ومقاومة فائقة IP69

يقدم Magic 8 Pro شاشة عرض مذهلة من نوع LTPO OLED بقياس 6.71 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، تصل درجة سطوعها القصوى إلى 6000 شمعة، مع دعم تقنيات متقدمة لحماية العين.

حماية الشاشة: تأتي الشاشة بطبقة حماية من نوع Giant Rhino Glass.

مقاومة الماء والغبار: يرفع الهاتف معيار المتانة إلى مستوى جديد، حيث يدعم مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68 و IP69/IP69K، مما يجعله مقاوماً ليس فقط للغمر في الماء، بل لضغط ورذاذ الماء العالي أيضاً.

Honor Honor Magic 8 Pro Honor Magic

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

الممشى السياحي بأكتوبر

إحالة مستشار سابق قتل طليقته بالرصاص في الممشى السياحي بأكتوبر للجنايات

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أموال

رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة

الطفل المتهم

ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

جالانت ونتنياهو

الجنائية الدولية ترفض طلبا إسرائيليا بإلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وجالانت

أرشيفي

العدل الأمريكية تعلن اعتقال فلسطيني من غزة لمشاركته في طوفان الأقصى

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد